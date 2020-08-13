Кровавое благолепие: кто вдохновляет Белоруссию на бунты и гибель

13.08.2020, Севастополь, Платон Беседин

Наблюдаю, как благостно, порою намеренно сладко, говорят о протестах в Белоруссии. Сладко, не в смысле «всё хорошо», а в смысле – насколько всё это нужно. А потому добавляют крови: смотрите, смотрите, как бьют!

Оно ведь, если смотреть, то, действительно, страшно. Любое государство всегда защищает себя. И если это сильное государство, то оно станет защищаться самыми жёсткими методами. Тем важнее, досконально понимать, а лучше знать подоплёку происходящего. Иначе – быть большой крови.

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Владеют ли информацией те, кто комментируют события в Белоруссии со стороны? Сомневаюсь. Но это не останавливает их. Наоборот.

Вот мои коллеги-писатели – видимо, самые сердобольные из них – да и не только коллеги, но и люди творческие в целом (певцы, блогеры, прочие хрюши – ну, стандартный набор: Дудь, Шнур, тухлые герои лет суровых) молвят и умничают о Белоруссии: «Хоть бы у них всё получилось!», «Великий белорусский народ отстаивает справедливость», «Дави этих гадов и нелюдей в форме», «Полицейские – мрази!». Ну, и далее в том же духе.

Им бы, конечно, хорошо объяснить, почему так правильно. Что несут данные протесты и к чему приведут в итоге. Это слишком трудно? Ну, ладно тогда, как для начала, явите всю палитру протеста, а не только его фасадную часть, которую презентуют исключительно для разжигания ненависти, чтобы несчастный, оболваненный всеми народ становился топливом в котле переворота.

Однако объективности, правды, откровений ждать не стоит. Ведь всё, что говорится – говорится с диванчиков и пуфиков, без отрыва тощих и жирных задниц. И я уже видел такое во время украинских событий. Сердобольные люди комментировали, умничали, советовали, «переживали», но отчего-то почти никто из них не поехал, к примеру, в Донбасс. Элементарно, почти никто из них не был на блокпостах в Крыму или в палаточных лагерях на Евромайдане. Но все они, конечно, кричали «вперёд, дави гадину».

Кричали, а потом заткнулись, когда жгли людей в Одессе, давили танками в Мариуполе, когда утюжили Донбасс. Где были все эти чистые, правильные, светлые, сердобольные люди? Почему не хотели продолжить «переживать»?

Помню, в апреле 2014 года мы приехали в Донецк, где уже стартовала Русская весна. Администрации были заняты вооружёнными людьми. Приехали мы вместе с украинскими писателями на фестиваль, а я, скажем так, отвечал за русскую литературу на Украине. И тогда я сказал коллегам:

– Идёмте на площади, в администрации – посмотрим, что и как на самом деле. Услышим, чего реально требуют люди.

На что мне заявили:

– Ты что? Это же опасно!

Вот и всё желание докопаться до истины. Точнее – полное отсутствие. Что, впрочем, не помешало этим же людям вещать народу о том, что «реально» происходит в Донбассе. Так выстраивались стены лжи. И выстраивались они под благовидным предлогом, под правильными словами о правильных вещах: демократии, свободе, честности и прочем стандартном наборе.

Вот и Светлана Алексиевич подключилась. Этот вечный борец за всё хорошее против всего плохого. Удивительную карьеру сделала женщина. Сначала обслуживала советскую власть, после советскую власть ругала, от неё набросилась на Россию – и за всё это премии Нобелевской удостоилась, а сие есть великое достижение при её-то скудном уме и «принципиальности». Джойсу с Чеховым Нобелевку не дали, а её наградили.

Просто, это старый, но недобрый принцип инфернального благолепия. Когда всё чинно и хорошо, для камер, но за этим – реальная кровь и реально сломанные судьбы. Ведь, конечно, хорошеньким быть удобно. Особенно, если ты Хорошенький Капитан Очевидность. Это – поганый мент, а это – борец за справедливость. Вот смотрите, какие жуткие фото. Элементарно, да. Тем более, что в таких условиях с человеком редко обращаются собственно по-человечески. И это отвратно.

Но сложнее всего отвечать за последствия на долгой дистанции. Потому что смерть одного – трагедия, а смерть тысяч – уже статистика. И если ты умничаешь вначале, то будь смел и иди до конца, а не самоустраняйся, когда тебя спросят: «Эй, так ты же вот за это всё был? Разве нет? Так чего ты молчишь? Как нам всем выбираться из такого дерьма?».

Поэтому не надо этих спекуляций на Белоруссии. Не надо призывов и разжиганий. Будьте милосердны. А если вы столь яростные воители света, то езжайте в Минск, Гомель, Брест, Могилёв – и бейтесь там, как бился Лимонов на Балканах, бейтесь честно, а не подстрекайте людей, чтобы те теряли здоровье и жизни. И, к слову, теряли пока совершенно неясно – за что и ради чего.