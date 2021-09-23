«Кровавые слезы Саакашвили»: Грузия прощается с Западом?

23.09.2021 08:24 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

До самого главного общественно-политического события в Грузии – выборов в органы местного самоуправления остается чуть менее десяти дней, а вот баталии, которые разворачиваются между правящей партией и оппозицией, к сожалению, выходят за рамки всякого приличия.

Разумеется, в разгар предвыборной кампании представители разных политических партий вызывают своих оппонентов на дуэли в виде теледебатов, обвиняют их в коррупционных схемах, отмывании денег, пытаясь тем самым набрать бонусы перед электоратом, но, главное, чтобы весь этот процесс не перерастал в психическое и неадекватное поведение кандидатов.

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Баннеры раздора!

На днях на всей территории Грузии развесили политические баннеры, на которых изображены лидеры оппозиционных партий и различных телеканалов. На них изображены беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, руководитель оппозиционного «Единого национального движения» Ника Мелия, гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который во времена правления безбашенного Саакашвили занимал должность министра юстиции, лидер партии «Для Грузии» Георгий Гахария и председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Профинансировал размещение рекламы бизнесмен Михаил Габричидзе, у которого «националы» во времена своего правления отжали 99% бизнеса. По его словам, сделал он это для того, чтобы сограждане помнили кровавые годы правления «Единого национального движения». Пока оппозиция пребывает в некой эйфории, надеясь окончательно не растерять голоса своих сторонников, в простонародье уже поспешили окрестить эти баннеры «кровавыми слезами Саакашвили».

Рэкет и пытки заключенных.

Да, прогуливаясь по центральным улицам Тбилиси, как-то не очень приятно вспоминать фрагменты того беззакония, которые царили во времена правления Саакашвили. В Грузии еще не забыли, как зондер-бандиты Саакашвили расстреливали средь бела дня молодых ребят, которые осмелились не выплачивать дань из своего бизнеса в казну Мишико.

Фасадная «демократия в Грузии», которую с таким упорством пиарил Мишико Саакашвили вмиг развалилась в октябре 2012 года, когда на центральных телеканалах страны были опубликованы видео кадры изуверских пыток заключенных.

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Речь идет об изнасиловании осужденных вениками и полицейскими дубинками.

Органы тех заключенных, которые эти пытки не выдерживали после их смерти отправляли в Европу, разумеется, получая за это солидные барыши.

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Цинизм ситуации заключается в том, что сегодня большая часть тех лиц, которые безнаказанно терроризировали рядовых граждан и бизнесменов с чистой совестью гуляют на свободе. А разгуливают, потому что американские и евросоюзные чиновники прикрыли своих сукиных сынов от грузинской фемиды.

Правящая партия «Грузинская мечта», уверенно одержавшая победу на парламентских выборах 2012 года, обещала наказать всех виновных, которые были причастны к вышеуказанным процессам, но, как говорится, не тут-то было. Вашингтон и Брюссель приказали новоизбранным властям не только не трогать их любимцев-оппозиционеров, но и обеспечить им места в парламенте.

Предвыборная кампания

Сегодня в разгар предвыборной кампании «националы» открыто заявляют о том, что допустили во времена своего правления много ошибок, прося народ довериться им вновь. Но это «националы», а их слова с действиями расходятся вмиг.

Накануне оппозиционеры из «Единого национального движения», проводя предвыборную встречу с населением в городе Дманиси, повздорили с молодыми активистами из правящей партии. Разумеется, обычная потасовка переросла в пиар шоу, которое транслировали оппозиционные СМИ.

«Мы скоро победим на выборах, а после лично с вами разберемся. Вы грязь, которую надо вычищать из грузинского общества», – выкрикивал во время потасовки кандидат от оппозиционного «ЕНД».

О каком прощении и повторном доверии могут трубить оппозиционеры, если они вмиг готовы стереть с лица земли представителей действующей власти и всех их сторонников?

Разумеется, в идиотский хор грузинского многоголосья влился и иностранный бас из Евросоюза. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель, конечно, тонко и дипломатично, но все-таки заступился за своих сукиных сынов, которых, как мы отметили выше, Вашингтон и Брюссель никогда не бросают.

«Насилие – это еще один аспект поляризации, которую мы снова видим во время предвыборной кампании, как и в ходе многих других избирательных кампаний, что в результате приводит не только к очень жесткой риторике, а и к явному разделению граждан. Нужно задуматься над тем, как это можно исправить, как можно успокоить и смягчить избирательный климат», – сказал Харцель.

Объяснить бы господину послу, что слова «насилие» и «один аспект поляризации» появились в Грузии лишь после того, как сюда свои носы сунули США и Евросоюз. До этого Грузия пребывала в полном спокойствии.

К сожалению или к радости, но после распада Советского Союза все бывшие республики-собратья определились со своим внешнеполитическим курсом. Кто-то сегодня дружит с Россией и не портит отношений с Западом, а кто-то наоборот готов добровольно прислуживать США и ЕС, обостряя при этом отношения с РФ.

Грузия в этом направлении не исключение. Она и сегодня все пытается усидеть сразу на двух стульях – быть в мире и с РФ, и с США. К сожалению, такого развития событий быть не может. Поэтому грузинский народ, делая свой выбор на текущих выборах в органы местного самоуправления, которые запланированы на 2 октября должен четко определиться, за кого ему жизненно необходимо голосовать – за «Грузинскую мечту», которая при всех оговорках выбрала путь на хоть какую-то нормализацию отношений с РФ или делать ставку на «ЕНД», которое боготворит США и ЕС, готова стать разменной шавкой на пути обострения конфликта с Россией и изуверски пытать собственное население. Третьего стула, к сожалению, не дано…