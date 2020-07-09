Кровавый дерибан Украины после майдана остановила Крымская весна

09.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если бы не Крымская весна, то ничто не остановило бы майданщиков, которые, дорвавшись до власти, устроили «базар на крови».

Об этом в эфире «4 канала» заявил осуждённый в России и вернувшийся в рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой украинский террорист из УНА-УНСО Николай Карпюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И вот, мы поднялись на майдан, есть чёткое ощущение себя хозяином своей страны, и как у хозяев Украины у этих людей три чётких требования: отставка президента, правительства… и третье – Верховной рады. И вот, когда правительство отправили в отставку, когда Янукович заявил, что отрекается и сбежал, тут же сразу возник вопрос – а Верховная рада?

Мы же ставили вопрос роспуска Верховной рады, а в Верховной раде собрались так называемые революционеры, которые уже начали дерибанить власть, устроили базар на крови. Я тогда был ещё на свободе и хорошо помню те события, и все пошли в Верховную раду.

И что нас тогда остановило? Нас остановил удар москалей по Крыму. И тогда все сказали: стоп, нам надо беречь своё государство, целостность, независимость, а тогда уже мы с нашими козлами разберёмся. Вот, как тогда произошло», – рассказал Карпюк.