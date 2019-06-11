Кровавый Майдан в Молдове? – шансы на мирное свержение Плахотнюка остаются

11.06.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон оценил вероятность мирного перехода власти в стране в 50%. Об этом он заявил в эфире телеканала tv8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация движется в эту сторону и будет меняться очень быстро. Система уже дает трещину», – сказал Додон.

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При этом он не исключил, что его Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM выведут людей на улицы.

«Нас упрекали в том, что мы этого не делаем. Наши оппоненты хотели бы, чтобы мы вчера поставили наших людей против людей Плахотнюка (а там боевики были, я видел), чтобы была стенка на стенку, дестабилизация, кровопролитие. Поэтому мы сказали: не надо брать силой здания. Скорее всего, нужно будет выйти на мирный протест в пользу нового правительства. Когда — мы решим вместе с правыми», – сказал Додон.