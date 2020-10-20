Кровавый пастор проклял шута Зеленского в длинной крымской проповеди

20.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости разобраться с украинскими политиками, которые без боя отдали Крым России, является политической манипуляцией, призванной прикрыть собственные многочисленные провалы.

Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший глава Совбеза Украины, известный как «Кровавый пастор», Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выступая перед Верховной радой, в своей программной речи Владимир Зеленский в очередной раз дал приказ своим карманным следователям разобраться с теми, кто «без боя отдал Крым».

Странно слышать подобную воинственную риторику от человека, который все время своего пребывания на посту Верховного главнокомандующего делает всё, чтобы уклониться от любого, даже локального, боя с врагом, от того, чтобы освободить хотя бы метр украинской земли.

Странно слышать подобное от человека, который пытается разглядеть «мир» в залитых кровью глазах российского диктатора, и готов пойти на любые «договорняки» с врагом, на любой отвод войск, «отдав без боя часть территории», чтобы при любых условиях, – даже прямой капитуляции, – завершить войну. Так, в частности, в своем интервью «Euronews» президент Украины пообещал закончить войну до конца 2020 года.

Эфемерные рейтинги, а не национальная безопасность и территориальная целостность страны становятся главной мотивацией хаотических действий «зеленой» власти.

Но я хочу сказать господину Зеленскому: «Война не будет завершена, пока хоть один русский солдат будет находиться на территории Донбасса и Крыма, пока не будет освобожден последний метр украинской земли», – написал он.

Кровавый пастор также напомнил, что Владимир Зеленский в 2014 году, вместо того чтобы записываться добровольцем и идти воевать против «оккупанта», занимался тем, что разъезжал по гастролям и давал концерты, а теперь продолжает политику «пророссийских» Леонида Кравчука и Виктора Януковича.

«Разыгрывая вместе с Януковичем, Медведчуком и другими представителями пятой пророссийской колонны крымскую карту, Зеленский пытается отвлечь внимание общества от собственной политики ползучей капитуляции, унижение армии и страны, от передачи врагу информации об уникальной операции наших спецслужб и провала задержания российских военных преступников.

Это попытка Зеленского скрыть свою ответственность за провал борьбы с пандемией, масштабную коррупцию, развал экономики, собственную беспомощность и неспособность управлять страной», – отметил экс-глава Совбеза Украины.

Также Турчинов подчеркнул, что сейчас у украинского президента якобы есть все возможности для того, чтобы начать военный захват Крыма и «разгромить российскую армию».

«Что касается освобождения военным путем Крыма от российских оккупантов, то у Главнокомандующего ВСУ Зеленского, в отличие от 2014 года, есть для этого все возможности. Тем более, что в юридическом плане оккупация Крыма в 2020 году ничем не отличается от оккупации полуострова в 2014.

Для защиты страны от внешней агрессии в Конституции и в законодательном поле страны нет временных ограничений. Численность российских войск в Крыму сейчас не больше, чем была там сконцентрирована в начале 2014 года, а подготовка и вооружение наших военных – в разы лучше.

Легитимный Верховный Главнокомандующий, который имеет свое большинство в парламенте, свой Кабмин, боеспособную армию в 2020 году, в отличие от 2014 года (когда всего этого не было и приходилось создавать фактически с нуля), – не имеет никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований относительно объявления войны и защиты страны от агрессии и освобождения Крыма», – добавил Кровавый пастор.

Также экс-глава Совбеза Украины сделал провокационное заявление о том, что Владимир Зеленский должен подать всему миру пример того, как надо воевать с Россией.

«Это же достаточно логично. Раз в 2014 году «плохая» власть не была способна дать бой российским захватчикам в Крыму, то в 2020 году «красивая и смелая» власть продемонстрирует всему миру, как надо воевать и даст бой «другой стороне» (так глава страны называет врага, видимо, чтобы не успели преждевременно испугаться и убежать)», – резюмировал Турчинов, не уточняя, что для «отвоевания» Крыма требуются совсем другие ресурсы, чем для «удержания».