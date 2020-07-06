06.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Крым, Политика, Украина
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«Кровавый пастор» прячется от тюрьмы под крылом Порошенко


Экс-секретарю СНБО Украины и одному из лидеров путча 2014 года Александру Турчинову грозит уголовное дело за потерю Украиной Крыма.

Такое мнение в интервью «Комсомольской правде» высказал  руководитель киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, отвечая на вопрос, в чей огород камень недавнее заявление президента Украины Влапдимира Зеленского, сказавшего, что никогда не простит тех, кто «сдал Крым».

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«Александра Турчинова – прежде всего, который тогда исполнял обязанности президента. Бывший спикер Рады и экс-секретарь Совета безопасности недавно влился в команду Порошенко. Была информация, что до того против него готовились уголовные дела. И Турчинов решил занять нишу под крылом Порошенко, чтобы, в случае репрессий против него и возбуждении уголовного преследования, он уже мог выступать как «жертва политических репрессийц»», – считает Погребинский.

Издание поинтересовалось, принимал ли Турчинов решение не открывать огонь в Крыму.

«Да, он. Но и все участники известного совещания Совета национальной безопасности и обороны в Киеве (там, кстати, была и Юлия Тимошенко) — все были против сопротивления в Крыму. Главным аргументом было то, что Запад не советует сопротивляться», – отметил эксперт.

По его словам, «порохоботы кроют Зеленского последними словами» и «они его уже достали».


«Но он себя ведет слабо. Пока не будет конкретных действий, реальных, говорить о том, что произойдет нечто серьезное, пока не приходится. Зеленский демонстрирует фантастическую слабость. Фактически подыгрывает Порошенко. Уголовные дела, предъявленные тому, не имеют никакой судебной перспективы. Они дают возможность Порошенко чувствовать себя на коне», – резюмировал Погребинский.

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