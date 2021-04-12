Кровавый пастор в печали: Украина обречена быть сырьевым придатком развитого мира

12.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В 2021 году Украине нечем похвастаться на Международный день космонавтики – всё советское наследие бездарно утрачено, а нового ничего не построено.

Об этом на своём сайте написал исполнявший после госпереворота 2014 года обязанности президента Украины, известный как «Кровавый пастор», экс-глава Совбеза Александр Турчинов, развязавший войну в Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансирование национальной ракетной программы последние два года происходит только под давлением общественности – отрывками и несистемно. С учетом проваленного в прошлом году государственного оборонного заказа, не понятно, что будет с дальнейшим финансированием стратегических оборонных программ. Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях обострения ситуации на Донбассе и подвода Россией своих войск к нашим границам.

Украина получила достаточно мощный фундамент авиационной и ракетно-космической отрасли в наследство с советских времен, но он находится в очень тяжелом состоянии. Так, сегодня происходят успешные совместные проекты с NASA, с Европейским космическим агентством (ESA), SpaceX и др.

Но это незначительные остатки нашего реального потенциала, который используется фрагментарно и быстро разрушается. Это же касается не только предприятий Государственного космического агентства, но и ведущих предприятий авиационной отрасли, в частности, ГП «Антонов». Украина построила «Руслан», «Мрию», но, к сожалению, эти технологии – не настоящее, а достижения вчерашнего дня, которые уже невероятно трудно восстановить», – написал он.

Александр Турчинов подчеркнул, что на данный момент Украине похвастаться нечем – вместо реальных технических проектов украинская власть тратит огромные средства на самопиар.

«В ХХІ веке, если не развиваешь наукоемкие отрасли – обрекаешь будущее своей страны на периферию мировых достижений. Это значит сознательно избрать Украине роль сырьевого придатка для более успешных стран, руководство которых имеет стратегическое видение развития своих государств и понимание современных мировых процессов и тенденций», – резюмировал военный преступник.