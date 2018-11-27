«Кровавый Пётр» погрузит Украину в ещё больший хаос, – прогноз

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Введение военного положения означает для простых граждан Украины массовые рейдерские захваты и репрессии, все несогласные с курсом правящего режима будут нейтрализованы.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-нардеп Украины Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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Политик перечислил нормы военного положения, которые существенно ограничивают права граждан.

«Ваше имущество, уважаемые граждане Украины, власть и так называемые представители военных, будут отбирать безо всякой компенсации и возмещения стоимости. Поэтому, прежде чем угонят ваш автомобиль, унесут вашу оргтехнику, бытовую технику, мебель и т.п., вы каким-то образом зафиксируйте сам факт такого события и данные тех лиц, кто это учинил над вами (фамилия, должность, звание). Если получится, то сфотографируйте или снимите это на видео телефона (фото- видеокамеры). Это даст вам надежду, возможно, потом, хоть что-то получить в возмещение награбленного и разбойным образом отобранного у вас имущества, техники», – отметил он.

Закон Украины «О правовом режиме военного положения», по мнению Алексея Журавко, позволит силовикам проводить рейдерские захваты и оказывать давление на граждан.

«Могут приобрести широкий масштаб рейдерские захваты имущества граждан и предприятий, будут отбирать имущество, а все, кто не согласен с этой властью, будут нейтрализованы, арестованы, и к ним «приклеены» лейбы «сепаратист», либо же дискредитированы иным образом. Также спецслужбы Украины будут проводить массовые запугивания населения.

На верующих, особенно на священников УПЦ, также будет оказываться давление.

Под каток военного положения репрессивным образом попадут СМИ, которые хотя бы более-менее, мало-мальски освещают объективно информацию о происходящем в стране и мире», – прокомментировал политик.

Журавко считает, что Порошенко попытается продлить срок действия военного положения.

«Я не исключаю, что для того, чтобы продлить военное положение таким методом, остаться у руля разваливающегося государства, «Кровавый Пастор» и «Кровавый Петр» могут пойти на серьезные провокации и в других областях Украины. Это Киев, приграничные области Западной Украины (с Венгрией, Молдовой, Приднестровьем). Режим Порошенко готов пойти на все. Итак, со вчерашнего дня государство Украина начало напоминать мне, что-то такое уродливое, сказал бы так, смесь «бульдога с носорогом». Народ Украины получил не европейскую страну, а заурядную латиноамериканскую страну с диктаторским колониальным режимом», – сказал он.