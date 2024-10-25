Кровожадные планы из Киева: Убивать 40 тысяч русских ежемесячно

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 14:01
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Нужно построить такую систему, чтобы на тысячекилометровом фронте ежемесячно погибало «хотя бы» 40 тысяч русских, и тогда  «армия России закончится».

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно построить такую систему, чтобы на тысячекилометровом фронте ежемесячно погибало «хотя бы» 40 тысяч...

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«У них есть человеческий ресурс. Да, чтобы их убивать сейчас, России нужно наносить потери как минимум 30 тысяч в месяц. Но это надо реально 30 тысяч убивать, на видео, не по отчётам. А то у нас отчёты красивые и доклады Генштаба, а сколько реально мы убиваем – это уже другая история. Сколько есть подтверждений?

Так вот, если мы построим систему, что на фронте в 1000 километров мы убиваем в месяц хотя бы 40 тысяч русских, то армия у них быстро закончится 40 тысяч – это, если действовать системно, эффективно, это реально сделать. Длительное время Россия такой темп потерь не выдержит. Даже 30 тысяч в месяц для них – это потери, которые они не смогут компенсировать», – придумал Бутусов.

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