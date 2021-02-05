«Кровожадный ущербный карлик Зеленский готов возобновить бойню в Донбассе» – дипломат ЛНР

05.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Владимир Зеленский, став президентом Украины, смог превратиться из хорошего комика в ущербного опереточного деспота, то от него вполне можно ожидать и введения военного положения, и развязывания нового витка активных боевых действий на Донбассе, если будет команда сверху.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За эти два года господин Зеленский перевыполнил все те задачи, за которые его туда заталкивали, в это место, – сказал в ходе дискуссии политолог Дмитрий Куликов. – В этом смысле он блестяще справился с уничтожением русского языка, созданием условий для разворовывания и расхапывания земли, введением фактически положения предшествующей этой фашистской диктатуре – смотри каналы, смотри Конституционный суд».

«Остался один шажок развязать войну и ввести военное положение – то, что не смог сделать Порошенко», – добавил Куликов.

Родион Мирошник поддержал российского эксперта и добавил, что своим решением по закрытию неугодных телеканалов Зеленский фактически развязал руки неонацистам.

«Объявили презумпцию виновности, если вы не верите президенту – вы виновны, если вы живете на Донбассе – вы виновны, если вы ходите на какие-то каналы, то вы виновны априори, если вы, не дай Бог, поехали в Россию за вакциной, так вы трижды виновны.

И доказывать ничего не нужно, можно это объявить одним росчерком пера, и назвать этих людей виновными, и ввести соответствующие санкции, какие угодно.

Они открыли ящик Пандоры, этим воспользовался Карась (главарь неонацистов), который на следующий день пошел атаковать другой канал, который позволял себе еще более жесткие высказывания и по Зеленскому, и по компании.

И дальше можно делать все, что угодно – и указом, и без указа. Говорить – ату это русские, это прорусские, это продонбасские, это «вата». Можно грабить, можно убивать – за это ничего не будет, из-за этого они уже перешли черту. Националисты, как самые тонко чувствующие, они это ощутили сразу и они четко готовы на это реагировать, и они среагировали», – подчеркнул Мирошник.

«У меня все время возникает этот вопрос, когда из хорошего колкого комика, появился вот такой кровожадный ущербный карлик, который может принимать такие решения, который готов пойти на всё, что ему укажут. Может ли он объявить войну на Донбассе? После этого решения – да», – добавил луганский переговорщик.