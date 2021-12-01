«Кровью умоетесь! Десять русских за украинца!» – пастор Турчинов выступил на майдане с любимой проповедью

Украине можно вести диалог с русскими только с позиции силы.

Об этом во время акции на майдане независимости в Киеве заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пойти на договорняк с Путиным – это единственное, что сегодня предложил в вопросах по безопасности Зеленский! Это унижение и позор! Нет договорнякам с Путиным! За три года у власти он до сих пор не понял, что этот кремлёвский шакал понимает только силу.

Только когда они поймут, что подохнут тут, на Украине, они не поползут на нас со своим оружием, со своими угрозами.

Только так мы можем остановить это скопление. Россия должна понять, что они умоются кровью на Украине! И за одного украинца погибнет десять обречённых русских. Только это их остановит от тех угроз, нахальных обещаний блицкрига и быстрой войны», – вещал «кровавый пастор».