«Круче Че Гевары» – Сталин становится кумиром российской молодёжи

04.08.2021, Москва, Елена Острякова

Почти половина (48%) россиян поддерживают установку памятника Иосифу Сталину к очередной годовщине Великой Победы. Против 20%.

Об этом свидетельствует социологическое исследование Левада-центра, признанного иностранным агентом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За последние 16 лет количество «сталинистов» выросло почти на 30%. В 2005 году их было 29%. Тогда против памятника Сталину было 37% россиян. Показательно, что больше всего количество сторонников установки памятника выросло среди молодых людей (18-24 года) – с 11 до 50%.

Что касается музейного комплекса «Сталин-Центр», в обществе также преобладают сторонники его строительства: порядка 60% россиян выступают за, 30% – против. Среди сторонников музея таже чаще встречается молодежь.

«За десять лет среди молодёжи доля сторонников этой идеи выросла в 5 раз, — это максимальный показатель. А вы – «…Навальный, Медуза. Для молодых ваши Ленин, Сталин и Дзержинский – старьё». Сами вы – старьё. Ленин, Сталин, Чапаев, Котовский, Дзержинский, Рокоссовский, Ковпак, Покрышкин, Водопьянов, Жуков, Гагарин – супер-брэнды. Такие же, как Че Гевара, только круче», – восторженно прокомментировал результаты опроса писатель Захар Прилепин в своем телеграм-канале.

«Вот социальная база вероятного кандидата на пост президента РФ Е. Н. (Захара) Прилепина. (Г-н Прилепин формально отрицает президентские амбиции, но фактически подтверждает их всем своим поведением)», – зло язвит либеральный политолог Станислав Белковский.