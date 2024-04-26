«Кругом грязь и российский РЭБ» – The Telegraph объяснила, почему не сработали переданные Киеву дальнобойные бомбы

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 21:39
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Переданные США Украине «хваленые» планирующие бомбы GLSDB не сработали.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переданные США Украине «хваленые» планирующие бомбы GLSDB не сработали. Об этом пишет британское издание...

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В статье говорится, что эти снаряды для наземных пусковых установок были поставлены в конце января, предполагалось, что они заставят Россию отодвинуть логистику и военные склады подальше от линии фронта, поскольку радиус действия этих бомб – 160 километров.

«Мы отправили это украинцам. Это не сработало. Это не сработало по нескольким причинам, включая окружающую среду с электромагнитными помехами, просто грязь на земле. Когда вы посылаете людям, сражающимся за свою жизнь, что-то, что не работает, они попробуют это три раза, а затем просто отбросят в сторону», – цитирует издание слова главы отдела закупок оружия Пентагона Уильяма Лапланте, сказанные им в Центре стратегических и международных исследований.

GLSDB – это снаряды с ракетным двигателем, которые запускаются с установок Himars и М270, которые США также передавали Украине. Этот тип вооружения использует головку, которая наводится на цель при помощи системы GPS и лазера.

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