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Переданные США Украине «хваленые» планирующие бомбы GLSDB не сработали.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье говорится, что эти снаряды для наземных пусковых установок были поставлены в конце января, предполагалось, что они заставят Россию отодвинуть логистику и военные склады подальше от линии фронта, поскольку радиус действия этих бомб – 160 километров.

«Мы отправили это украинцам. Это не сработало. Это не сработало по нескольким причинам, включая окружающую среду с электромагнитными помехами, просто грязь на земле. Когда вы посылаете людям, сражающимся за свою жизнь, что-то, что не работает, они попробуют это три раза, а затем просто отбросят в сторону», – цитирует издание слова главы отдела закупок оружия Пентагона Уильяма Лапланте, сказанные им в Центре стратегических и международных исследований.

GLSDB – это снаряды с ракетным двигателем, которые запускаются с установок Himars и М270, которые США также передавали Украине. Этот тип вооружения использует головку, которая наводится на цель при помощи системы GPS и лазера.