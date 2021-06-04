«Кругом олигархи, коллаборанты и сепары» – львовский «атошник» пожаловался на жизнь

04.06.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Моральный и боевой дух как украинской нации в целом, так и армии, и националистических организаций, находится в глубоком упадке.

Об этом на пресс-конференции во Львове заявил участник «АТО», руководитель ГО «Ветеранское братствоЛьвовской области» Роман Чернобай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со стороны военных и ветеранов мы видим ухудшение морального и боевого духа, в частности, в нации и ВСУ, и в различных патриотичных организациях, и непосредственно среди гражданского населения», – признал Чернобай.

«Почему так произошло? Во-первых, за годы войны на уровне власти, законов, нет ни одного закона, который бы поддерживал наших военных. В каком плане? В плане того, что коллаборанты и сепаратисты как свободно себя вели, так и ведут себя дальше. И я думаю, что каждому военному досадно это видеть, будучи в окопах, как олигархат строит свои поместья, как развивается их бизнес, а наши волонтёры собирают копейки, чтобы помочь нашим военным и добровольцам», – жаловался атошник.