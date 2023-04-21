«Кругом вши и гниды» – ревущий белугой Порошенко устроил цирк на похоронах

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Все, кто когда-либо оскорблял в сетях и телеэфирах погибшего накануне экс-депутата Верховной рады Олега Барну, должны попасть под уголовное преследование, и никакие извинения им не помогут.

Об этом заявил экс-президент Украины Пётр Порошенко во время церемонии прощания с Барной и его командиром, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень классно вспомнилось, когда Олег цитирует Петлюру про российских вшей и украинских гнид. Вот эти гниды, которые оскверняли, атаковали, оболгали и уничтожали его – а сегодня они пытаются сказать, что они ошибались, сказать, что они извиняются. Так вот, для того, чтобы этих гнид принудить извиниться, надо умереть, другого пути не существует», – истерил Порошенко.

Он также объявил о двух инициативах, связанных с произошедшим.

«Первая, чтобы Олега, Валеру и всех украинских героев, которые были задействованы в той битве, а это были штурмовые действия, и оба они погибли во время штурмовых действий, освобождая украинскую землю, чтобы их наградили наивысшей наградой. Это и есть уважение украинского народа, а никак лишь позиция государства. А второе – по статье 345-й – унижение чести и достоинства украинского военного, украинского героя, распространение лживых материалов, украинский закон говорит – упечь за решётку от 3 до 5 лет. А те, кто будут способствовать возобновлению тех гнид в «Телемарафоне», будут соучастниками преступления», – пригрозил бывший президент.