Круговорот дерьма в Верховной Раде

09.06.2019, Киев, Александр Ростовцев

На Украине обострилась и ускорилась жесточайшая конкуренция вокруг последнего корыта с нажористым комбикормом на пятилетний срок – мандата «народного избранника» в Верховную Зраду.

Майданократия сделала своё дело: гиперактивные слои общества добились заветной ротации власти, заплатив за неё появлением всё более голодных, наглых и злобных полчищ крыс в очередную или внеочередную ротацию.

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Старая верхушка украинского политического олимпа переживает крушение бывшего правящего блока – партии «порохоботов» и «Народного Фронта». Не лучше дела и у «самопомощников» львовского мэра Садового.

Отвергнутые победителями и электоральными антипатиями, одиозные «герои вчерашних дней», а ныне политические лузеры штурмуют потенциально проходные на будущих парламентских выборах партии, чтобы закрепиться в них хоть тушкой, хоть чучелком.

Это их единственный шанс уцепиться за подножку последнего вагона уходящего поезда из старой Рады Порошенко в новую Раду Зеленского.

Одна из таких «перспективных» партий для «свидомой» части электората – проект «Сила и честь» бывшего СБУ-шника Игоря Смешко.

Раскрученная к выборам новая партия в силу своей идеологической упоротости привлекает к себе внимание неадекватной части избирателей, исповедующих принцип «гори моя хата, лишь бы у врага корова сдохла».

Итак, что же за бриллианты такие яхонтовые украсили верхнюю часть списка бывшего «избушника» Смешко?

Как правило, это «вовремя предавшие» разваливающиеся блоки «порохоботы» и «самопомощники».

36-летняя Елена Сотник, перебежчица из «Самопомощи». Юрист. Майданутая. В декабре 2013 года принимала активное участие в работе центра бесплатной правовой помощи участникам беспорядков на «Евромайдане» в Киеве. В 2014 году вовремя хайпанула и пробралась в списки «Самопомощи», оказывая адвокатские услуги семьям «Небесной сотни».

Рефат Чубаров, глава запрещённого в России «Меджлиса крымско-татарского народа». Перебежчик из Блока Петра Порошенко. Пожалуй, одна из наиболее одиозных личностей из десятки Смешко. Интересно, что подельники Чубарова по «меджлису» Джемилев и Чийгоз вошли в списки «новых порохоботов» партии «Европейская солидарность», а крымсоска Тамила Ташева и курултаевец Рустем Умеров – в список партии Вакарчука «Голос». Рискующая остаться без кормушки Минстеця бла-бла ханум Эмине Джапарова намерена пробраться в Раду с помощью партии «Украинская стратегия» винницкого барыги Вовочки Гройсмана – и уже оттуда вновь бороться языком за «деоккупацию Крыма».

Меджлисовская братва не стала складывать все яйца в одну корзину и теперь прёт на выборы широким фронтом. Авось, кто-нибудь да пройдёт.

Иван Мирошниченко. Ещё один перебежчик из «Самопомощи». Большой любитель криптовалют. Вляпался в несколько громких скандалов: сотрудничавшая с немцами фирма нардепа была уличена в продаже газа Украине по ценам дороже рыночных; в устной форме и при трёх свидетелях сексуально домогался Анастасии Байбородиной (любовницы семочно-сухарного олигарха Рыбалки, любительницы криптовают), лоснясь и маслясь, предлагая ей «пристроить свой блокчейн». В 2001 году Мирошниченко проходил психиатрическую экспертизу в связи с диагнозом «психоаффективный психоз» и был признан невменяемым. Тем не менее, «поднимающий все лодки в прилив» «Евромайдан» привёл пацана к успеху.

Виктор Замана. Генерал-полковник, глава Генштаба ВСУ при Януковиче.

В начале 2014 года договорился с Тягнибоком и Кличко «не применять силу против народа» на «Евромайдане». По совету Турчинова не стал геройствовать в Крыму, но помог «кровавому пастору» с организацией карательной экспедиции в Донбассе. Надеялся, что «майдауны» оценят его услуги, предложив должность министра обороны Украины. Порошенко, однако, отправил в июне 2014 года незадачливого Заману в отставку, а в феврале 2019 года из Заманы хотели сделать козла отпущения за всё, арестовав по обвинению в «государственной измене», состоявшей в «сдаче Крыма» и «приведении ВСУ в небоеспособное состояние», а также «в сговоре с Януковичем». В конце мая вышел за ворота СИЗО с вещами, поскольку обвинением не доказана связь «енерала» с российскими спецслужбами. Знающие Заману люди называют «свадебным генералом» с огромными политическими амбициями.

Ольга Романюк. Перебежчица со стажем. При Януковиче была замминистра ЖКХ, при Порошенко состояла в «Самопомощи».

Андрей Гайдуцкий. Финансист, бывший работник Нацбанка Украины. Скорее всего, попал в команду Смешко за связи в банковской среде. Полезный, в общем, человечек…

Ирина Сысоенко. И снова бывшая «Самопомощь». Юрист по авторскому праву и интеллектуальной собственности. При Порошенко лоббировала интересы «партии войны», проталкивая законопроекты о помощи «вытиранам АТО».

Владимир Тимошенко. Уволенный Зеленским первый замглавы СБУ, руководитель Антитеррористического центра. Профессиональная обиженка.

Анатолий Макаренко. Возглавил при Ющенко Государственную таможенную службу. При Януковиче приговорён к 4 годам условно по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении природного газа компании РосУкрЭнерго. Подпольная кличка – «Главный контрабандист Украины». По слухам, за включение Макаренко в топ-10 списка партии Смешко, сопредставитель депутатской группы «Видродження» Хомутынник и бизнесмен Павел Фукс заплатили $1,5 млн.

Известно также, что от «порохоботов» к Смешко перебежали нардепы Александр Домбровский и Вадим Денисенко. Клевещут, будто Домбровский купил место в новой партии за $3 млн. «Специалист по Крыму» Денисенко в порыве лояльности к новому хозяину размахивает банхаммером в Фейсбуке, угрожая прибить всякого, кто попытается связать его новых хозяев с Медведчуком.

Избирательный штаб Смешко возглавляет известный телевизионный лохотронщик и пропагандон Дмитрий Гордон. Сам Гордон в интервью «Радио Свобода» признался, что именно по его рекомендации Смешко пригласил вступить в когорту «сильных и честных» Чубарова и Сотник.

Наблюдатели также утверждают, что на съезде партии присутствовал один из основателей «Партии Регионов» и бывший вице-премьер в правительстве Азарова Владимир Семиноженко. По всему видать, потребовался опытный партаппаратчик.

Попадание Чубарова в одну компанию с «пророссийскими» Гордоном и Семиноженко в партии «бышего кагэбэшника» Смешко вызвало очередной приступ удушливой ярости у неистового Муждабаева, видящего мир исключительно в чёрно-белом свете. Если новые зрады пойдут также часто и густо, телеканал ATR рискует потерять самого упоротого своего пропагандиста.

На прошедших президентских выборах Смешко набрал чуть больше 6% голосов избирателей. Один, без ансамбля. Теперь посмотрим, насколько привлекательным для избирателя окажется его коллектив песни и пляски, укомплектованный перебежчиками, лузерами и проворовавшимися чиновниками.

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