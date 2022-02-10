Олимпиада в Китае: Новая допинг-подстава против России

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Начало зимних Олимпийских игр в Пекине было ознаменовано потрясающей победой команды российских фигуристов. Выступление на льду Камилы Валиевой, Марка Кондратюка (одиночное катание), Анастасии Мишиной, Александра Галлямова (парное катание), Виктории Синицыной, Никиты Кацалапова (танцы) произвели неизгладимое впечатление на судей, зрителей и спортивную прессу.

Если не считать шпильки редких злопыхателей в адрес российских фигуристов, мнение, что победа была ими вырвана в ходе упорной борьбы, заслуженно, честно и очень красиво, было всеобщим. Пока не наступило утро 9 февраля.

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Два дня наши фигуристы носили лавры олимпийских чемпионов, однако выдавать золотые медали им никто не спешил, пока в прессе не всплыла информация, будто всему виной положительная проба на допинг одного из спортсменов.

Пока спортивная и околоспортивная пресса вовсю судачила, перемывая косточки российским фигуристам – ну кто же, кто? – скандал плавно обходил Камилу Валиеву, что упорно наталкивало на мысль: виновницей допингового скандала выступает именно она.

По тому, как развивалось бурление, спортивные эксперты довольно быстро пришли к выводу, что Камила Валиева невиновна и была выбрана центральным объектом шельмования сразу по нескольким причинам.

По правилам всемирного антидопингового кодекса, спортсмены, не достигшие 16-летнего возраста (Валиевой – 15 лет) являются «защищёнными лицами» и не могут быть официально обвинены в приёме допинга, если они пойманы на нарушении.

Помимо прочего, Валиева настолько блестяще откатала свою программу, что сразу попала в центр внимания СМИ и болельщиков.

В соцсетях моментально возбудилась толпа недоброжелателей, раздалось радостное хрюканье: «да в российской команде все такие», «побеждать без допинга они не могут», «под веществами и я могу взять олимпийское золото», сопровождаемое уверенностью, что вот теперь-то справедливость восторжествует, Валиеву с позором выгонят с Олимпиады, а «грязных русских» лишат нечестно завоёванных медалей высшей пробы.

И в тот момент, когда скандал приближаться к апогею, прозвучали голоса российских юристов, заявлявших, что, организаторам скандала отнять завоёванное золото у российской команды фигуристов за здорово живёшь не получится.

Выяснилось сразу несколько интересных моментов.

Во-первых, для отстранения от спортивных Игр, спортсмен должен быть пойман на допинге во время самих Игр, а не по результатам более ранних тестов.

Во-вторых, допинговая «история» российской фигуристки отличается рядом нестыковок. В декабре у Валиевой взяли пробу – и ничего не нашли. Потом в январе на чемпионате Европы ещё раз брали пробу (на турнире в Таллине Валиева победила и проходила тестирование) – снова ничего. Триумфальное выступление спортсменки на Олимпиаде – и никаких нездоровых допинговых сенсаций. И тут – триумф, золото, всеобщий восторг, хлобысь – и, внезапно чистая декабрьская проба уже оказывается «не очень чистой».

В-третьих, со стороны спортивных чиновников уже доносится шамканье, что, якобы «обнаруженная» в пробе Валиевой «микродоза ни на что не влияет».

Ну, это мы уже проходили. Сегодня не влияет, а завтра очень даже влияет.

Помимо прочего, слишком долгое затягивание решения относительно дальнейшей судьбы Валиевой антидопинговыми канализаторами только укрепляет уверенность, что допинг-скандал – это подстава и сознательное шельмование лучшей фигуристки мира.

Как бы ни развивались дальнейшие события, ущерб репутации российской спортсменки, завоевавшей олимпийское золото, нанесён.

По данным из источников, пожелавших остаться анонимными, Камилу Валиеву всё-таки не отстранят от участия в Олимпиаде. И это радует, но! До сих пор неизвестно, кто раздул скандал вокруг «защищённого лица», выплеснув порцию бездоказательной грязи в прессу.

Несмотря на, вроде бы, принятое решение не отстранять Валиеву от участия в Зимних Играх, заинтересованная сторона, пожелавшая остаться неизвестной, может продолжить травлю спортсменки, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Согласно правилам WADA, спортсмен временно отстраняется при наличии неблагоприятного результата допинг-пробы, даже если в ней содержится вещество, не считающееся «особым» — в точности как препарат, «обнаруженный» у Валиевой. Данное положение также отражено в документах МОК и Всемирного союза конькобежцев (ISU).

А это значит, что, спортивные чиновники способны загубить карьеру Камилы Валиевой и после окончания Олимпиады в Пекине. И даже если российская фигуристка будет полностью оправдана, её репутация останется подмоченной по известной методике «ложечки нашлись, но осадочек остался».

Ситуация складывается крайне странная. Церемония награждения фигуристов – призёров Олимпийских Игр в Пекине – сначала отложена, а теперь и отменена на неопределённый срок. К «липовому» допингу добавился второй положительный тест на «корону» американца Винсента Чжоу, в результате чего американская сторона также высказалась за отмену награждения.

Руководство ISU назвало слухами допинговый скандал с российским спортсменам (имя Валиевой официально не названо), никто не отстранён от участия в Играх, однако МОК упорно тянет резину с окончательным решением.

Впрочем, если вспомнить, что американские фигуристы в командном зачёте взяли «серебро», а японцы – «бронзу», а также полузабытый скандал с выдачей второго комплекта золотых медалей канадским фигуристам на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, чтобы те могли постоять на постаменте с цифрой «1» вместе с российскими спортсменами, можно с большой долей уверенностью указать направление, откуда гонят волну.