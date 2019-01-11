Крупнейшая деловая газета Германии признала превосходство РФ в ряде отраслей

11.01.2019, Москва, Олег Кравцов

За последние 10 лет в Москве ввели в строй почти 50 новых станций метро, тогда как в Берлине за тот же период появились всего лишь три новые станции.

Об этом в крупнейшей деловой газете Германии Handelsblatt пишет журналист Андрэ Баллин, которой побывал в Москве.

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Он отмечает, что в Германии Россия не считается очень развитой страной, но при этом приходит к выводу, что “есть целый ряд областей, в которых прежде всего Германия могла бы кое-чему поучиться у России”.

Автор обращает внимание, что в Берлине с 2006 года на стройке крупного аэропорта «Берлин-Бранденбург» случается одна авария за другой и конца строительству не видно, в Москве работают четыре аэропорта, последний из которых — «Жуковский» — был открыт в 2016 году и построен всего за два года.

“Гиганты московского узла воздушного сообщения — это аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево». Оба обслуживают в год более 30 миллионов пассажиров, и тем не менее выдача багажа функционирует там быстрее и четче, чем, например, в Гамбурге. И связь с городом не вызывает никаких проблем благодаря пунктуальному аэроэкспрессу”, – указывает Баллин.

По его словам, пассажиры немецких железных дорог будут изумлены, узнав, что российские поезда почти никогда не опаздывают — даже если идет снег.

“Интервал движения поездов в московском метро — две минуты. Чтобы справиться с растущим пассажиропотоком, за последние десять лет в Москве ввели в строй почти 50 новых станций, кроме того, запущено движение по внутригородскому железнодорожному кольцу. Для сравнения: в Берлине за тот же период появились всего лишь три новые станции”, – заметил журналист.

Также он добавил, что в России стремительными темпами развивается Интерент, в отелях, предприятиях общественного питания и отелях, а иногда и просто в общественных пространствах можно пользоваться бесплатным wi-fi.

“Конечно, в Сибири вдали от населенных пунктов есть огромные зоны радиомолчания. Но в больших городах широкополосный интернет уже давно в порядке вещей. Скорость 100 мегабит в секунду — стандарт в Москве. В Германии же средняя скорость составляет сейчас около 20 мегабит”, – уточнил Баллин.

При этом он согласен, что Москва сильно отличается по уровню развития от провинции, но тем не менее, по мнению журналиста, столица показывает, куда стремится Россия.

“Сегодня москвичи с помощью различных приложений могут без проблем оплатить парковку или взять в аренду машину, записаться к врачу, расплатиться в ресторане или со смартфона рассчитаться за покупки в магазине. Кстати, российским гражданам часы работы немецких торговых предприятий покажутся невероятными. В России не только супермаркеты, но и некоторые торговые центры, аптеки, цветочные магазины и даже маленькие копировальные конторы работают круглосуточно. Москвичи могут ходить за покупками семь дней в неделю — и даже в праздники”, – пишет автор.

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