Крупнейшая ошибка США и великое будущее блокчейна

Алексей Муратов, руководитель центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика», исполнительный директор Центра евразийского сотрудничества и развития, академик Российской муниципальной академии.

В нашумевшем интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что мир и глобальная экономика неизбежно меняются, и США приспосабливаются к этому «с помощью силы: санкций, давления, бомбардировок, применения вооружённых сил. Это связано с самонадеянностью».

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Действительно, текущая обстановка в мире не способствует стабильности ни в экономической, ни в социальной сферах. Пандемия коронавируса, лихорадочное ралли на финансовых рынках и глобальные последствия антиросскийских санкций окончательно расшатали международную экономку, которая, как известно, построена на давно устаревших принципах валютного контроля и попытках сохранить господство банковского сектора. Федеральная резервная система США – главный оплот устаревшей экономики, который сегодня препятствует изменениям на мировом финансовом рынке и сопротивляется нововведениям настолько, насколько это вообще возможно в ситуации, когда доллар более не является ликвидным платежным средством.

И дело не в падении покупательной способности амерканской валюты, не в бесконечной эмиссии и не в «беспорядочных финансовых связях» США. Причина – в технологиях, в наступлении эры блокчейна, которая означает отмену западной банковской гегемонии и переход к новым формам хозяйствования и новому технологическому укладу. Многие государства сегодня рассматривают или активно переходят к стадии имплементации блокчейна – внедрению криптовалют и стейблкойнов. Здесь необходимо, прежде всего, упомянуть об опыте Китая, успешно внедряющего цифровой юань.

Однако следует сказать, что и весь криптовалютный рынок сегодня переживает стадию повторной централизации. Будучи изначально децентрализованным, как и планировал Сатоши Накамото – создатель биткойна, криптомаркет в настоящее время увяз в многочисленных ловушках контроля: от де-факто централизованных криптобирж до хабов или узлов сети, подконтрольных разработчикам протоколов.

Наиболее правильным представляется разворот в сторону интегральной экономики, т.е. такой, в которой принцип взаимоответственности участников подкреплен технологическим потенциалом цифрового поколения. Разумеется, мы говорим о блокчейне, криптовалютах, токенах и других возможностях нашего времени. Новый технологический уклад, как говорит академик Глазьев, сопрягается с необходимостью трансформации всего экономического блока, в котором в противовес либеральным ценностям выдвигаются интегральные схемы взаимодействия субъектов рынка.

Итак, каково же социально-экономическое значение цифровых активов в тот период, когда мир переживает очередную волну кризисов и стремится к интегральной экономике? Ведь и кризисы эти во многом порождены той порочной системой, которая искусственно поддерживается западной коалицией банков и финансовых институтов, о чем я неоднократно писал и говорил.

Несомненно, не доллар и даже не цифровой доллар, а блокчейн станет движущей силой экономики нового типа. Все цифровые активы, которые основаны на блокчейне, только прирастают ликвижностью в отличие от фиатных средств. Однако не стоит забывать, как было сказано выше, о том, что популярные криптовалюты тяготеют к вторичной централизации или как я это назвал в одной из публикаций «компромиссу по-довлатовски», когда и сам компромисс, и его последствия вызывают отторжение главного героя, т.е. конечного потребителя.

Зато у самого блокчейна, несомненно, великое будущее. Трансформируя цифровую реальность, блокчейн может усовершенствовать многие социально-экономические механизмы даже в том случае, если от криптовалют откажутся в пользу иных форм. Разумеется, этого не произойдет. Но в среднесрочной перспективе однозначными трендами станут такие децентрализованные и верифицируемые сервисы как земельный кадастр, система голосования, государственные услуги, логистика и таможенный документооборот и т.д. Для евразийского пространства эти изменения будут носить прорывной характер, и Россия в данном вопросе будет играть ключевую роль – роль системного интегратора технологий.

На фоне попыток создания цифрового доллара и новых финансовых пузырей в США, как и многие мои коллеги, я считаю, что одним из главных направлений в ответ должно стать создание единого цифрового банка для государств-участников ЕАЭС. Такая структура позволит ускорить процесс экономической интеграции и внедрить новейшие цифровые технологии на основе взаимного обмена опытом. Сегодня на уровне профессионального сообщества и академической среды активно рассматриваются предложения, направленные на создание такого финансового института, но пока еще не достигнуто четкое понимание чем он призван стать и как именно он должен функционировать.

Децентрализованная экономика – это интегральная экономика в высшей степени. Эталонное, но вполне достижимое проявление, благодаря цифровым технологиям. Те, кто в свое время планировал использовать блокчейн и другие решения с целью наживы и установления мирового господства, жестоко просчитались. Несмотря на все негативные тенденции (такие как вторичная централизация криптовалют, например), цифровая экономика продолжает тяготеть к интегральности, и этот процесс более всего проявляется в оперативных экономических действиях руководства нашей страны. Достаточно вспомнить социальные выплаты в период обострения пандемии. Или активные формы поддержки пострадавшего бизнеса. Все это – только часть одной большой интегральной модели на пути от достижений СССР к успехам Большой России.

Интегральная и цифровая экономики сегодня становятся синонимами – благодаря технологии блокчейн. В частности, рынок криптовалютных активов был бы невозможен без этой технологии. Как распределенный реестр данных, как децентрализованный инструмент сбора, обработки и хранения информации, как способ ее верификации, а также эффективный режим управления, блокчейн набирает популярность во всем мире.

В то же самое время, продолжается «холодная война» против России, и сегодня главный фронт в этой войне – не идеологический, а валютно-финансовый. Под влиянием прозападного либерального сообщества средства, направленные государством на поддержку бизнеса в период обострения санкций и пандемии COVID-19, благодаря банковской системе, оказались на спекулятивном финансовом рынке. Прибыль, продемонстрированная банками, выражается не в доходах предпринимательского сектора, а в валютной спекуляции против рубля, что и вызвало ожидаемую девальвацию.

Интервью президента Такеру Карлсону еще раз продемонстрировало четкий ориентир России на задачи глобального равновесия. Очевидно, что сегодня, когда продолжается структурная перестройка мировой экономики, для экономического развития России также требуется обновленный системный подход, который включает в себя стратегическое планирование и денежно-кредитную политику, оторванную от господства умирающей «зеленой бумажки».

Президент четко отметил, что «крупнейшая ошибка США – использовать доллар, как инструмент борьбы и давления. Это главное оружие сохранения могущества США в мире. Как только политическое руководство решило использовать доллар для политической борьбы, они нанесли серьезный удар по своему могуществу».