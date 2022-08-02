Крупнейшие оптовики России приехали в Херсон закупать овощи
Важное событие в Херсоне – прибытие представителей крупнейшего оптово-розничного центра России «Фуд-сити» из Москвы для встречи с аграриями и заключения договоров о закупках херсонской сельхозпродукции.
Заключены сделки на будущий урожай, будет оказана помощь семенами и топливом для обогрева теплиц.
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Первые поставки начнутся уже на следующей неделе. Цены и объемы продукции остались коммерческой тайной. Но участники встречи говорят, что условия и цены, предложенные аграриям москвичами, – намного выше, чем по которым они могли реализовать свою продукцию при украинской власти.
Переговоры проходили в присутствии Алексея Ковалева, министра сельского хозяйства Херсонщины.
Москвичи также помогут семенами тех сортов овощей, урожай которых будет востребован в Москве.
Гарантированный сбыт вселяет надежду на будущее, теперь аграриям можно планировать развитие хозяйств.
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