Крупнейшие оптовики России приехали в Херсон закупать овощи

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Важное событие в Херсоне – прибытие представителей крупнейшего оптово-розничного центра России «Фуд-сити» из Москвы для встречи с аграриями и заключения договоров о закупках херсонской сельхозпродукции.

Заключены сделки на будущий урожай, будет оказана помощь семенами и топливом для обогрева теплиц.

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Первые поставки начнутся уже на следующей неделе. Цены и объемы продукции остались коммерческой тайной. Но участники встречи говорят, что условия и цены, предложенные аграриям москвичами, – намного выше, чем по которым они могли реализовать свою продукцию при украинской власти.

Переговоры проходили в присутствии Алексея Ковалева, министра сельского хозяйства Херсонщины.

Москвичи также помогут семенами тех сортов овощей, урожай которых будет востребован в Москве.

Гарантированный сбыт вселяет надежду на будущее, теперь аграриям можно планировать развитие хозяйств.