Крупнейший автомобильный завод Украины проваливает заказы для нужд ВСУ

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Новости Украины

Кременчугский автомобильный завод, продукцией которого некогда власти Украины обещали заменить советскую технику в Вооруженных силах, оказался не способен выполнять заказы Минобороны – предприятие не в состоянии производить даже несколько десятков машин в год.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший вице-премьер-министр Украины и министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня не радует ситуация, которая сложилась с АвтоКрАЗом. Мы заинтересованы в том, чтобы наш, отечественный, производитель был конкурентоспособным и именно на его базе мы делали унификацию всей техники в наших ВСУ», – сказал экс-чиновник.

Олег Уруский подчеркнул, что АвтоКрАЗ должен был в этом году поставить в украинскую армию 48 машин, однако этого сделано не было.

«Поэтому есть вопросы и к менеджменту этого предприятия, и к собственникам. Там происходят какие-то процессы, связанные с банкротством этого завода, что не устраивает никого из нас», – добавил экс-чиновник.

В свою очередь, технический директор АвтоКрАЗа Сергей Дунь заверил, что поставка была выполнена – правда, с серьёзным запозданием.

«Мы их изготовили и отгрузили заказчику. Да, мы задержали, потому что были сложные времена на предприятия, но мы свои обязательства выполняем и всегда дотягиваем», – сказал Дунь.

Однако на канале «Апостроф» уверены, что некогда процветающее предприятие оказалось в крайне тяжёлом положении, а Киев, в свою очередь, не собирается помогать градообразующему заводу.

«На предприятии замкнутый круг – АвтоКрАЗ не может выполнять заказы вовремя, потому что у них тяжёлая экономическая ситуация, которую не спешат решать инвесторы. А заказчики не готовы заключать новые контракты, потому что на предприятии если и выполняют заказы, то не вовремя.

Одно понятно – сегодня выживают только те предприятия, которые могут конкурировать на международном рынке вооружений. Потому что государство заниматься дотациями не будет, а ВСУ не станут ждать автомобилей по полгода.

Очевидно, что проблему с АвтоКрАЗом можно решить только на уровне Офиса президента и СНБО. Но предприятие приватное, и прямо влиять на собственников власть не может. А национализировать АвтоКрАз правительство тоже не будет», – подчеркнули журналисты.

Напомним, завод КрАЗ был основан в 1958 году. В советское время он выпускал десятки тысяч автомобилей в год, его продукция поставлялась по всему СССР и экспортировалась в 57 стран.

После распада Союза КрАЗ достался украинскому олигарху Константину Жеваго, в прошлом – депутату Верховной рады от Блока Юлии Тимошенко. Сейчас миллиардер в бегах – он подозревается в организации растраты имущества одного из банков Украины и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.