Крупнейший книжный магазин Украины начал продавать воспоминания хорватского фюрера

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Сеть украинских книжных магазинов «Книгарня «Є» выпустила в продажу два тома воспоминаний вождя – «поглавника» союзной Третьему Рейху Независимой Державы Хорватской (NDH) Анте Павелича «За дом готов!». Об этом сообщил ноава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Павелич был главой марионеточного правительства Хорватии, союзника нацистской Германии в 1941-45 годах, палача евреев, сербов и цыган», – прокомментировал ситуацию Долинский.

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Глава Украинского еврейского комитета подчеркнул, что руки Павелича были запятнаны кровью более 30 тысяч хорватских евреев, большинство из которых были убиты в концентрационном лагере Ясеновац. Однако, по его словам, в мемуарах «поглавника» эти страшные моменты не упоминаются. В аннотации к книге написано только о его «борьбе за независимость Хорватии».

Сам Долинский не упомянут, что больше всего от геноцида, устроенного в NDH Павеличем и его соратниками пострадал сербский народ (по разным оценкам были убиты от 200 тыс. до 800 тыс. сербов). Согласно доктрине хорватского «поглавника» треть сербов полагалось уничтожить, треть – изгнать, треть – покатоличить. Для этих целей была создана сеть концентрационных лагерей «Ясеновац – Стара Градишка», где людей ежедневно убивали, причем исключительно холодным оружием, либо при помощи голода и истязаний.

Усташи позируют во время и после умерщвления своих жертв

После войны Анте Павеличу удалось бежать зарубеж, он скрывался в Австрии, Италии, Аргентине, Испании, создал в Буэнос-Айресе «Хорватское освободительное движение». В аргентинской столице он был обнаружен сербскими «белоэмигрантами» – четниками Благое Йововичем и Мило Кривокапичем, которые стреляли в него и серьезно ранили. Спустя два года бывший диктатор, не дождавшись операции в Испании, скончался.

Книга воспоминаний Павелича «За дом готов!» (Za dom spremni!) озаглавлена однолименным девизом хорватских нацистов – усташей, который запрещен в большинстве европейских стран, как экстремистский.