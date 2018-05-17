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Крупнейший меткомбинат Украины остановился из-за забастовки рабочих
Горно-металлургический комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» (Кривой Рог, Днепропетровская область) заявляет об остановке большинства производственных мощностей в связи с забастовкой работников железнодорожного цеха, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.
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«Машинисты тепловозов и их помощники, составители поездов отказались выходить на линию, чем поставили под угрозу работу всего комбината. Данная акция не была анонсирована и согласована заранее с руководством ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», — сказано в нем.
На данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92, в связи с чем парализована вся технологическая цепочка.
Согласно сообщению, полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы. Компания отмечает, что такие внеплановые сбои в работе производственных агрегатов крайне негативно сказываются на функционировании газотранспортной системы.
«Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города. В настоящее время специалистам предприятия удается удерживать ситуацию под контролем», — сообщает пресс-служба.
Среди требований забастовщиков — повышение заработной платы до европейского уровня в 1 000 евро и обеспечение соответствия всего подвижного состава стандартам охраны труда.
Руководство предприятия провело ряд встреч с коллективом и 16 мая специальная комиссия приступила к обследованию локомотивов на предмет их соответствия требованиям охраны труда.
Нарушения, выявленные в ходе осмотров, будут устраняться по возможности на месте, силами специалистов предприятия.
Переговоры о повышении зарплаты продолжаются.
«На данный момент в „Арселор Миттал Кривой Рог“ работает более 21 000 человек, средняя заработная плата составляет 14 000 гривен, она является конкурентной среди предприятий горно-металлургического комплекса Украины. С первого мая зарплата была повышена до 20%», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что если в ближайшее время данную ситуацию не удастся урегулировать, производство будет полностью остановлено, его восстановление займет много времени, на это придется затратить колоссальные ресурсы.
Напомним, предприятие входит в “империю” металлургического “короля” Лакшми Миттала – транснационального бизнесмена индийского происхождения.
Метки: Арселор Миттал, забастовка, Кривой Рог
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