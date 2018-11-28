Крупнейший ТЦ Севастополя остается закрытым, хотя пожарные сняли все претензии

28.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Открытие крупнейшего в Севастополе торгового центра «Муссон» вновь откладывается. Гагаринский районный суд отказал владельцам в отмене обеспечительных мер. Практически это означает невозможность открыть хотя бы отдельные торговые корпуса.

«И МЧС, и прокуратура говорят, что можно эксплуатировать эти корпуса. А это истцы, которые требовали нас закрыть. Несмотря на это, судья все равно не открывает. И это несмотря на то, что у нас введены в эксплуатацию и корпус № 2, и корпус № 9, устранены все замечания МЧС по всем трём корпусам. Корпус № 3 мы вообще отгородили отдельной противопожарной стеной — мы двойную защиту сделали. Но нас просто не открывают», – сказал в интервью телеканалу НТС владелец «Муссона» Владимир Плотка.

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Издание «Форпост» уточнило в городской прокуратуре, которая выступала инициатором закрытия ТЦ, какой позиции придерживается надзорный орган в настоящее время. Там подтвердили, что не возражают против открытия отдельных корпусов.

«Любые объекты вводят и открывают частями, по секциям. Дома так строят, другие объекты. Это разные, отдельно стоящие здания. Но нас не открывают, несмотря на то, что все замечания устранены», – говорит Плотка.

И трудно не заметить полное созвучие его жалоб с позицией, озвученной губернатором Севастополя Дмитрия Овсянникова, который ранее как раз и пообещал, что «Муссон» не откроют, даже если все замечания пожарных будут устранены.

Правительство Севастополя давно проявляет в отношении «Муссона» последовательность, достойную лучшего применения. Чиновники даже подавали иск о сносе крупнейшего в городе торгового центра, но суд отказал им в этом. Губернатор Овсянников постоянно позволяет себе резкие оценки Владимира Плотка на пресс-конференции.

Такая удивительная враждебная предвзятость чиновников заставляет обывателей делать самые смелые предположения. Но слухи к делу не пришьешь, а из фактов имеем следующее: правительство пыталось через суд забрать корпус №29 «Муссона», но иск был отклонен.

Тем временем город с весны живет не только без крупнейшего ТЦ, но и без спортивного комплекса, кинотеатра, крытого катка.

В «Муссоне» работали многозальный кинотеатр, арт-площадка «Атриум», детский развлекательный комплекс площадью 7000 м3, ледовый каток площадью 1700 м3, боулинг, центр бильярда и огромный спортивный центр, где проходили соревнования всероссийского уровня, а занятия во многих детских секциях и группах инваспорта были бесплатными.

Юные спортсмены занимались летом на открытых площадках, но севастопольский климат не позволяет это делать круглогодично. За минувшее лето из-за закрытия спортивного центра «Муссон» пришлось перенести из Севастополя несколько соревнований всероссийского уровня.

По оценке Плотки, с момента закрытия торгового центра в мае неуплаченные налоги, потери арендаторов и самого ПАО «Муссон» составили не менее 500 млн рублей. Лишены рабочих мест порядка 500 предпринимателей. Многие из них просто разорились.