Крупнейший заповедник Крыма может быть уничтожен

15.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Крымский природный заповедник, который недавно получил статус национального парка, может быть расчленен и уничтожен. Об этом в своей статье сообщает журналист издания «Аргументы и факты – Крым» журналистка Наталья Дремова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Дремовой, руководство парка, который передан в подчинение Управделами президента РФ, подготовило проект так называемого «зонирования» заповедника.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«40% территории, согласно этому плану, «уходят» под хозяйственную и рекреационную деятельность. То есть, это места, куда нога человека не просто ступит: эти земли предполагается освоить!

Так, в предполагаемой рекреационной зоне планируется оборудование многочисленных троп для обеспечения массового туризма, палаточных городков, дорог для джиппинга и квадроциклов. Число туристических маршрутов предполагается увеличить до 35, а автомобильных — до 9.

Проект предполагает осуществление 45 видов туризма, включая не имеющие никакого отношения к экологическому образованию и воспитанию. Например, йога-туры, событийные корпоративные туры, приключенческий туризм, любительская рыбалка, проведение фестивалей и праздников, волейбол и футбол.

Хозтерритория по этому проекту в национальном парке, должна занять 7 тысяч гектаров. Семь тысяч! Такие угодья имели обеспеченные совхозы», – пишет Дремова.

Журналистка подчеркивает, что зонирование предполагает разделение заповедных зон, которые будут отделены друг от друга: «Самое страшное в проекте преобразования заповедника в национальный парк — это то, что хозяйственные и рекреационные зоны не находятся где-то с краю. Нет, они разбросаны по всему заповеднику и фактически «расчленяют» его, превращая особо охраняемые и заповедные территории в островки. И в таких изолятах никак не возможно сохранить редкие виды растений и животных».

Дремова отмечает, что решить проблему крымские власти уже не смогут – этим должна заняться Москва: «В сложившейся ситуации апеллировать к властям Крыма невозможно: это уже не их зона ответственности. Организация, которая управляет нынешним Крымским национальным парком — представительство Управления делами президенты в Республике Крым. У неё есть подведомственное предприятие, а в нём — филиал без юрлица, который называется «Крымский природный заповедник».

Площадь заповедной зоны Крымского национального парка составляет 34 563 га, он занимает территорию в центре главной гряды Крымских гор, включая самые высокие массивы полуострова, откуда берут начало многие реки. Здесь находится около 300 горных ключей и родников, растет более 1200 видов растений (многие в Красной книге), обитает множество животных (в том числе основная популяция оленей в Крыму).

«Крымский заповедник вместе с Ялтинским – основа благополучия Крыма, прежде всего, его водной безопасности», – напоминает Дремова.

«Происходит то, чего я так боялась – если этот проект примут, то хрупкой крымской природе наступит конец. И очень нехорошо и грустно, что происходит это в российском Крыму. Давайте спасать природу нашего полуострова», – призывает объединиться известная крымская журналистка Юлия Вербицкая.

Пользователи также намерены привлечь внимание к крымской проблеме президента РФ Владимира Путина. «Вопрос на 20.6 на «Прямую линию». Может поможет», – пишет журналист Рустам Корсовецкий.

Его коллега Ольга Сафронова напоминает, что аналогичный проект уже пытались воплотить в жизнь, но тогда сделать не позволила реакция общественников: «Несколько лет назад этот проект уже обсуждался. Тогда тоже об этом писали, и вроде всё утихло. А оно во как, опять всплыло. Нельзя молчать!».