Крупнокалиберная артиллерия ВСУ ударила по Донецку

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Новости Украины

Вооружённые формирования Украины обстреляли из гаубиц Куйбышевский район столицы ДНР.

Фоторепортаж с места событий опубликовал военкор Денис Григорюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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122 мм снаряды упали на улицу 9 января. Сообщается, что есть раненые.

Кроме того, под обстрелом сгорел один гражданский автомобиль, ещё несколько получили повреждения, снарядами пробиты кровли строений.

При этом обстрел вёлся целенаправленно в направлении школы №55Донецка, снаряды не долетели.

По оперативным данным Представительства ДНР в СЦКК, был ранен мирный житель, а также произошло возгорание в гаражном кооперативе.

Напомним, ранее украинские войска разбомбили школу в Горловке, там погибли учителя.