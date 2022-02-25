Крупнокалиберная артиллерия ВСУ ударила по Донецку
Вооружённые формирования Украины обстреляли из гаубиц Куйбышевский район столицы ДНР.
Фоторепортаж с места событий опубликовал военкор Денис Григорюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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122 мм снаряды упали на улицу 9 января. Сообщается, что есть раненые.
Кроме того, под обстрелом сгорел один гражданский автомобиль, ещё несколько получили повреждения, снарядами пробиты кровли строений.
При этом обстрел вёлся целенаправленно в направлении школы №55Донецка, снаряды не долетели.
По оперативным данным Представительства ДНР в СЦКК, был ранен мирный житель, а также произошло возгорание в гаражном кооперативе.
Напомним, ранее украинские войска разбомбили школу в Горловке, там погибли учителя.
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