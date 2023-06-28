Крупные компании заставят раскошелиться со сверхприбыли

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Госдума РФ приняла сегодня внесенный правительством пакет законов, согласно которым с крупных компаний может взыматься налог на сверхприбыль.

По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, законопроекты были разработаны для формирования дополнительного источника дохода бюджета в размере 300 миллиардов рублей и снижения объема дефицита.

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«Изменения в Налоговый кодекс предусматривают возможность введения отдельными законами налогов разового характера, в частности налога на сверхприбыль», — пояснил он.

Налог на сверхприбыль хотят установить для крупных компаний, средняя величина прибыли у которых за 2021—2022 годы оказалась выше 1 миллиарда рублей.

Налог не коснется малых и средних предприятий, плательщиков единого сельхозналога, компаний, созданных после 2020 года, а также нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия через НПДИ и демпфер на моторное топливо, уточнил Сазанов.

«Сумму налога можно уплатить по ставке 5 процентов в 2023 году и по эффективной ставке 10 процентов в 2024 году», — добавил замминистра.

Экономист Никита Кричевский считает, что налог на сверхприбыль станет регулярным, и приветствует это.

«Ничего плохого для экономики в таком windfall tax нет. Сложившаяся система акционерной (долевой) собственности направлена на обогащение избранных и вывод средств за рубеж. Что до инвестиций в развитие, то они от такого налога не пострадают никак», – написал Кричевский в своем тг-канале.