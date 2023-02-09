Крупный бизнес не хочет скидываться для России – и поручил Шохину заявить об этом

Правительство РФ прорабатывает с бизнесом вопрос выплаты крупными компаниями в этом году однократного добровольного взноса в бюджет в размере 200-250 млрд руб.

Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», – сообщил Белоусов.

По предварительным оценкам Минфина, бюджет РФ в 2022 году был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает эту идею «нереализуемой». В качестве альтернативы он предложил повысить налог на прибыль на 0,5 п. п. или выпустить новый тип гособлигаций, привязанных к ситуации с дефицитом бюджета.

Демарш Шохина вызвал резкую критику со стороны российских экспертов и политиков.

«Даже в условиях грозящей стране смертельной опасности российские толстосумы публично отказываются отдать хотя бы часть попавших под их контроль средств на нужды выживания страны, предлагая различные «косвенные пути». Как говорится, классовый подход в действии, хотя здесь можно усмотреть и прямую работу на интересы противника, и общий страх «элиты» перед полноценной мобилизацией ресурсов страны», – написал в своем ТГ-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов.

Экономист Никита Кричевский предостерег Шохина от критики решений, принятых в правительстве.

«Александр Николаевич, Вы не понимаете, что инициатива одобрена на самом верху и обратного хода не будет? Вас и Ваш «профсоюз» люто ненавидят и в России, и на Западе, но пока «терпят»? Или получение сверхприбыльных активов за копейки с последующим переоформлением на офшоры для страны – благо? Вы не понимаете, что говорить «нереализуемая» нельзя ни при каких обстоятельствах? Надо будет – оперативно примут Закон и будете платить как миленькие. Или расстанетесь с активами. В первую очередь – те, кто публично критиковал и дистанцировался от нелюбимого вами государства», – написал Кричевский.

Его коллега Александр Зотин раскритиковал альтернативные идеи Шохина.

«В текущей ситуации с госдолгом и бюджетным дефицитом надо не увеличивать налог на прибыль, а наоборот, снижать его. Хотя бы до 15%. “Новый тип гособлигаций” – да зачем? Чем традиционные плохи? Минфин выпускает флоатеры, госбанки прекрасно покупают. Типичный кейс создания проблемы на пустом месте», – написал Зотин.

Депутат Госдумы Олег Морозов считает, что крупный бизнес должен заслужить право пользоваться поддержкой государства.

«Если я правильно понимаю, это тот случай, когда общество просит крупный бизнес не просто профинансировать тот или иной проект, что всегда происходило. И надо честно сказать, бизнес в таких случаях никогда не отказывал, рассматривая подобные пожертвования как оплату своего текущего социально-политического благополучия и доверия со стороны власти. Так было, например, во время Олимпиады в Сочи. Теперь речь, похоже, о другом. Бизнес должен поделиться своим материальным благополучием со страной в трудную минуту. Не профинансировать что-то, а именно поделиться. Если хотите – заплатить за свое право оставаться “крупным бизнесом” и пользоваться впредь поддержкой власти», – написал Морозов.