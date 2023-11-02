Крупный десант через Днепр невозможен: у РФ серьезные силы – экс-спикер Генштаба ВСУ

Анатолий Лапин .  
02.11.2023 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Форсирование Днепра украинскими военными усложняется тем, что у РФ на юге сформирована серьезная армия, имеющая на вооружении значительные силы, средства и резервы. Диверсанты и пехота ВСУ же могут переправляться только с легким вооружением, а воевать автоматами против артиллерии бесполезно.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Форсирование Днепра украинскими военными усложняется тем, что у РФ на юге сформирована серьезная армия,...

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«На юге Херсонской области действуют подразделения 18-й армии – эта армия не так давно создана из фондов 22-го армейского корпуса – того самого, который является оккупационным, он действует на территории оккупированного Крыма и в основном использует инфраструктуру – ту самую, которую до войны использовали подразделения украинских Вооруженных сил, украинских Военно-морских сил.

Соответственно, бронетехника, артиллерия, иное оборудование, которое позволяет им иметь достаточно возможностей для создания серьезных инженерных фортификационных сооружений, дабы не допустить продвижения украинских морских пехотинцев вперед, у них есть.

Больше скажу, украинская морская пехота способна перемещаться через русло Днепра и реки Конка, имея на руках лишь легкопехотное вооружение. С автоматами воевать против вражеских боевых машин или, тем более, танков – невозможно: необходима тяжелая техника, а тут мы упираемся в вопрос, каким образом обеспечить стабильное перемещение бронетехники в больших масштабах, дабы развивать успех украинских морских пехотинцев на левом берегу Днепра», – заключил Селезнев.

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