Крупный пропутинский ресурс признан в Белоруссии экстремистским

Белорусская фемида в очередной раз преподнесла сюрприз. Суд Барановичского района и города Барановичи, что на Брестчине, признал экстремистскими материалами телеграм-канал российского интернет-ресурса Daily Storm и сам ресурс. В редакции, мягко говоря, недоумевают. Обычно для включения медиа-ресурса в их список, требуются понятные основания – поддержка змагаров, фейки, призывы к санкциями или хотя бы критика лично Лукашенко и проводимой им политики.

Но дело в том, что издание малоизвестно в Белоруссии и никогда не делало акцент на белорусской тематике, ограничиваясь трансляцией с новостных лент и не увлекаясь критикой руководства и политического курса страны. Daily Storm – официально зарегистрированное в Роскомнадзоре еще в 2017 издание консервативной и пропутинской направленности и до сих пор подобных проблем с законом не имело. О причинах такого решения ничего не сообщается. Главред издания Алексей Таразевич говорит, что в редакции узнали о решении суда из новостей, к судебному процессу никто из них не привлекался и в настоящий момент юристы изучают вопрос и идет оценка ситуации и дальнейших шагов.

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В Белоруссии есть целых три «экстремистских списка», включение в каждый из которых несет разные последствия – список экстремистских материалов, экстремистских организаций и экстремистских формирований.

Первый из них, куда и угораздило попасть российский интернет-ресурс и его телеграм-канал, самый обширный, насчитывает около 500 страниц и регулярно пополняется. Ответственность за распространение экстремистских материалов административная – штраф, общественные работы или даже административный арест. Причем вовсе не обязательно, что наказано будет лицо, разместившее именно контент экстремистской направленности. Достаточно любой гиперссылки на ресурс, включенный в этот список. И примеры таких судебных решений имеются. Недавно 10 суток административного ареста за сделанный 6 лет назад репост статьи о спортивном празднике с участием членов его семьи получил 74-летний экс-депутат ВС СССР Николай Петрушенко.

Второй список – поменьше, но и ответственность посерьезнее. Уголовная. Либо крупный штраф, либо до 3 лет тюрьмы. Экстремистской организацией, например, была признана компания «ТУТ БАЙ МЕДИА», которая до 2021 года выпускала самый посещаемый интернет-ресурс. Теперь даже за размещение ее логотипа в Белоруссии можно получить уголовку.

И, наконец, третий – экстремистские формирования. И тут все совсем серьезно. Сейчас в списке около 150 позиций – от «Полка Калиновского» до некоего чата Xinkalik, но, в основном, это – разнообразные телеграм-каналы. Их подписчики признаются участниками таких формирований и могут получить до 7 лет тюрьмы.

И это – вполне реальная угроза. Ко мне самому недавно приходил участковый, чтобы осмотреть телефон на предмет «экстремистских подписок» приходил участковый. Но я – политический журналист и уже привык страховаться от подобных рисков, а простой обыватель вряд ли имеет привычку регулярно мониторить 500-листовый талмуд и вычищать ставший крамольным контент из своих соцсетей. Что уж говорить о российском издании, которое вообще не имеет никакого отношения к белорусскому правовому полю и в редакции которого, скорее всего, до последнего времени, вообще понятия не имели о существовании в Белоруссии каких-либо экстремистских списков и последствиях попадания туда?

До сих пор в Белоруссии официально зарегистрированные российские медиа в экстремистские списки, кажется, не попадали. Были блокировки, были включения в списки «нежелательных». Не обошли эти проблемы в свое время и «Политнавигатор». Но вот так, чтобы сразу в экстремисты и без видимых причин…

Прецедент неприятный. Пожалуй, в Белоруссии с такой правоприменительной практикой явно переборщили. Если так пойдет дальше – в белорусские «черные списки» может попасть практически любой российский сайт, освещавший протесты 2020 года и судебный процесс по делу «ТУТ БАЙ МЕДИА» 2021-го.