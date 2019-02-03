Крупный украинский город накрыл «лютый п…ц»

03.02.2019, Бердянск, Владимир Гладков

В Запорожской области курортный город Бердянск, находящийся на побережье Азовского моря, остался без воды и канализации. Причиной стала авария на магистральном канализационном коллекторе.

Об этом сообщается на официальном сайте Бердянского городского совета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллектор продолжает осыпаться. Как отмечают специалисты, есть основания предполагать, что во время капитального ремонта этого участка коллектора в 2001- 2002 годах были допущены значительные технологические нарушения. С этим вопросом будут разбираться правоохранители. Я обращаюсь ко всем жителям города с просьбой понять, что в такой тяжелой ситуации не стоит ждать быстрых решений. Экстренная остановка водоснабжения может быть в любую минуту. От себя лично рекомендую: держите дома запас воды», – обратился к горожанам мэр Бердянска Владимир Чепурной.

При этом в пресс-службе МВД Украины заявили, что по факту масштабной аварии на магистральном канализационном коллекторе в Бердянск было открыто уголовное производство.

В свою очередь топ-менеджер международного автомобильного холдинга «Атлант-М» Денис Масарский на своей странице в Facebook рассказал о катастрофической ситуации в городе, где местные жители вынуждены брать воду из моря.

«Сегодня хочу рассказать про лютый п…ц, который происходит прямо сейчас в городе Бердянске, Запорожской области. Я не знаю, владеет ли Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Владимир Омелян, Геннадий Зубко информацией, но хочу, чтобы все были в курсе и со своей стороны взяли эту проблему «на карандаш»

Итак, Бердянск, это город-курорт, который расположен на берегу Азовского моря. Там проживает 120 тысяч человек. 27 января 2019 года произошло обрушение на магистральном канализационном коллекторе. В результате аварии более половины жителей этого города остались без воды. То есть в кране не течет вода, нечем помыться, нечем смыть туалет, нечем помыть посуду. Закрыты все учебные заведения. В городе в момент аварии не было даже техники, которая способна устранить последствия аварии.

В начале 2000-х годов этот коллектор капитально ремонтировался, с гарантией в 30 лет. Но сейчас жителей города просят как можно меньше лить воду в раковины, ванны, сливать унитаз и т.п., потому что закончиться может все очень плохо. Также жителей просят не спускать воду из батарей для личных нужд, так как город может остаться без отопления, службы не успевают подвозить воду для поддержания нужного давления в отопительных трубах.

Жителям организована доставка технической воды, много людей (пенсионеров), которые по состоянию здоровья не могут делать «запасы» для личных нужд. Вчера была новость про то, что Нацполиция развозит питьевую воду для пенсионеров. Всего вчера было доставлено 200 литров воды (40 пятилитровых канистр). Стыдно такие цифры «давать в эфир».

Также в новостях говорилось, что на ремонт нужно 1.5 млн гривен (53 тысячи долларов), а из местного бюджета перечислили 300 тысяч гривен. Неужели нельзя найти 50 тысяч долларов для того, чтобы решить проблему десятков тысяч граждан?

Люди ходят к морю, и набирают из него воду для своих нужд. Мне не понятно, сколько этот сюрр может продолжаться. Сколько по всей Украине еще закопано таких проблем и ремонтов, которые пилились», – рассказал он, прикрепив к записи фото, на которых горожане набирают морскую воду в канистры на набережной.

Происходящее также прокомментировала на своей странице в Facebook киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Нужно переименовать город в Петлюробад. Должно помочь, истинно вам говорю! СУГС!», – заявила она.

Отметим, что 2 февраля запорожского издание «061» сообщило о том, что в кранах бердянцев постепенно начала появляться вода, однако КП «Бердянскводоканал» просит жителей ограничить потребление воды и сброс стоков, так как канализационные насосные станции временной перекачки стоков работают в тестовом режиме и не могут справиться с массовым сбросом.