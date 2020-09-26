Крушение АН-26 может быть началом целой череды катастроф на Украине

26.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина подошла к критической точке в области военной авиации – доставшиеся от Советского Союза самолеты исчерпали свой ресурс, а закупать новую технику или проводить модернизацию в России невозможно. Запад же тоже не спешит помогать, предлагая свою технику, которая также находится на грани списания.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина стоит перед выбором – у нас все самолеты советские, а конкретно такие же самые самолеты остались, небольшой парк, в Российской Федерации.

А по всем стратегическим документам Российская Федерация у нас – «враг, основной противник». Для того, чтобы продлевать срок этих самолетов, мы должны работать с предприятиями, которые выпускают эти самолеты на территории Российской Федерации.

Поэтому мы сейчас должны принимать решение – или уже отказываться от самолетов, которые МиГи, «сушки» и тому подобное, и переходить на самолеты НАТО. Но F-16 уже старый, кстати, Канада нам предлагала бесплатно отдать эти самолеты…

Но вы представляете – для того, чтобы летчика переучить на эти самолеты, это, во-первых, полностью менять систему обучения, полностью наших летчиков, которые летают, обучить их. Это очень дорого. И обслуживание.

Поэтому сейчас проблема Воздушных сил, а конкретно, самолетов, стоит намного тяжелее и сложнее, чем по возобновлению Военно-Морских сил…

Мы не можем летчиков, которые на «сушках» или на МиГах, взять и посадить на «Фантомы», на F-16 или на другие самолеты, которые сейчас 4-5 поколения», – заявил Стариков.

Напомним, накануне самолёт ВВС Украины Ан-26 потерпел крушение возле города Чугуев Харьковской области при заходе на посадку на расстоянии приблизительно 2 км от аэропорта.