Крушение «Боинга» в Иране: Неожиданная развязка, но не конец истории

11.01.2020, Москва, Александр Ростовцев

Итак, развязка наступила быстрее, чем ожидалось. К чести иранского руководства, они не стали лгать и изворачиваться, открыто признав свою вину за крушение украинского «Боинга» и предложив компенсацию семьям погибших пассажиров, а также за причиненный ущерб авиакомпании.

Кроме признания вины и заявления о возмещении ущерба, иранцы пошли ещё дальше, опубликовав короткое видео падения украинского самолёта, снятое свидетелем из проезжавшего поблизости автомобиля.

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На видео чётко зафиксировано, что трагедия развернулась в населённой и поддающейся идентификации местности, несмотря на сумерки. Стоявшая на тот момент безоблачная погода над местом катастрофы обеспечит следствию показания множества очевидцев.

Из иранского Генштаба сообщают, что по украинскому «боингу» было выпущено две ракеты, поразившие цель.

Да, это серьёзный удар по Ирану.

Тем не менее, даже за минуту до признания представителями Генштаба ВС Ирана своей вины, вряд ли кто-то из специалистов взялся с порога отмести вариант с атакой американцев по выбранному сакральной жертвой украинскому самолёту.

На версию о вине американцев работало многое: большой «послужной список» в преднамеренном и ошибочном уничтожении гражданских целей, ложь с перекладыванием собственной вины на других, острое желание избежать судебных разбирательств и негативной огласки, и, кроме того, неприлично поспешная информационная кампания, когда поступающие новости едва ли не опережают события.

В такие моменты у скептиков возникает обоснованное чувство, что проамериканские СМИ стараются им впарить фуфло и держат за идиотов.

Ещё вчера стало известно, что в поле зрения иранских РЛС было зафиксировано более десятка американских ударных БПЛА, способным в любой момент нанести высокоточные удары по военным и правительственным объектам в Тегеране, включая воздушные цели. Руководство Ирана знало об этом и, естественно, отдало приказ привести ПВО в полную боевую готовность.

Американские ударные беспилотники намеренно провоцировали иранцев полётами в чужом воздушном пространстве.

Весьма вероятно, что причиной катастрофы была не ошибка иранского оператора, а провокация американских ВВС, вынудивших Иран совершить ошибочный выстрел из ЗРК (наименование которого, кстати, иранские источники пока что не разглашают).

После признаний иранского военного руководства становится совершенно прозрачным, почему Трамп не стал форсировать обещанные военные действия, почему на запуске «Турецкого потока» молчали весьма информированные Путин и Эрдоган.

Нисколько не снимая с Ирана вины за произошедшее, тем не менее, хочется добавить, что основная тяжесть вины за сбитый «боинг» МАУ и гибель людей лежит персонально на Трампе, отдавшем приказ на убийство видного военного лидера «Аль-Кудс» и последовавшие за этим угрозы вбомбить Иран в каменный век за попытку сопротивления.

Ещё один поганец, у которого лапы по локоть в крови – упоротый «ястреб» и бывший цэрэушник Помпео, подтолкнувший американского президента отдать преступный приказ.

Безответственные заявления и поступки первых лиц из Белого дома стали причиной взвинчиваня нервозности и опасности принятия ошибочных решений всеми вовлечёнными в конфликт сторонами.

В ближайшее время следует ждать замусоривания медиапространства всевозможными интерпретацями, нацеленными не столько на мозги, сколько на эмоции. Причём, одной из главных повесток, по-видимому, станет тема «безответственной продажи Россией зенитных ракет иранскому террористическому режиму».

Тема, в принципе, безблагодатная из-за сложности увязки продаж российских ракет Ирану, не нарушающих никаких международных обязательств, с агрессией против Украины. Однако, вооружившись фанатизмом и сумеречным сознанием, «свидомые» очень скоро обязательно что-нибудь придумают.

Можно не сомневаться, что Запад, особенно США, постараются выжать из катастрофы рейса PS752 максимум для давления на Иран, да и вообще для демонизации Исламской республики.

Особенно учитывая нынешний политический поводок украинского поросёнка, а также специфику гражданства и симпатий владельца пострадавшей авиакомпании – Украину непременно используют в качестве кувалды против Ирана.

Игра опасная, не расплющится бы кувалде окончательно…