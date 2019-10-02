Крушение MH-17: Дело принимает неожиданный для Украины оборот

02.10.2019, Москва, Александр Ростовцев

Большинство членов палаты представителей парламента Нидерландов высказались за расследование роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Парламентарии призывают правительство использовать все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Украины. На расследовании особо настаивают депутаты от Партии христианских демократов (CDA) и Социалистической партии (SP) при поддержке других политических сил.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Депутаты через пять с лишним лет прозрели, что Украина должна была закрыть воздушное пространство над регионом, где велись боевые действия.

Пока что правительство Нидерландов не предприняло никаких действий в отношении Украины, но палата представителей хочет сделать первый шаг.

«Время уходит, воспоминания блекнут, данные будут потеряны», – говорит христианский демократ Крис ван Дам.

«О роли Украины в трагедии отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», – заявил депутат парламента Михель ван Ниспен. По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.

Инициатива противоречит официальной позиции правительства Нидерландов, заключивших соглашение с правительством Австралии о том, что единственная сторона, которая должна нести ответственность за катастрофу в небе Донбасса – это Россия.

Примечательно, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил мнение, что «законных оснований» для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется «сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России», что лишний раз свидетельствует о тенденциозном подходе к фактам правящих голландских толерастов.

Стеф Блок

Создаётся впечатление, что побудительных мотивов для начала собственного расследования у голландских депутатов было несколько:

Во-первых, результаты опроса, проведенного в этом году среди родственников погибших. 87,5% из них заявили, что в конечном итоге Украина должна нести ответственность.

Во-вторых, независимая позиция правительства Малайзии, основанная на собственном расследовании вплоть до заброски группы коммандос в зону крушения самолёта и сбора доказательств. Малайзийская сторона отказывается принимать на веру голословные заявления голландцев и австралийцев, считая, что на них оказывает политическое давление США.

В-третьих, голландский официоз насторожил подозрительно лёгкий обмен военнослужащего ДНР Цемаха, похищенного спецслужбами Украины, и долго выдаваемого украинской стороной за «коронного свидетеля» катастрофы.

Обмен Цемаха некоторые голландские СМИ (издание NOS, к примеру) считают упущенной возможностью «узнать правду», поскольку «коронный свидетель» до обмена целых два месяца находился в лапах украинских следственных органов, а телеканал Nieuwsuur снял о Цемахе и MH-17 документальный фильм, убедительно рассказывающий обывателю о «хайли лайкли» вине России в падении малайзийского «боинга».

Обмен «коронного свидетеля» в значительной мере спутал планы сторонников «очевидной» версии катастрофы, заставив голландских парламентариев начать собственное расследование. Некоторые лица утверждают даже, что обмен Цемаха говорит «недружественном акте со стороны Украины».

«Я вчера внимательно слушал все дебаты в голландском парламенте, замечательная тема, на самом деле. Вы знаете, почему вдруг голландские депутаты, практически единодушно, все фракции осознали, что вина Украины точно уж есть? Потому что обиделись за Цемаха – ополченца ДНР, которого Украина выкрала, а потом по обмену пленными вернула на Родину. Вдумайтесь, подход к юстиции западных парламентариев – «раньше же Украина была нашим союзником, говорил глава МИД Стеф Блок, поэтому мы ж не могли так действовать», а ему депутаты говорят: «теперь-то она – всё, она нарушает наши договорённости, она разбила единственный «док» следственной группы», и тут же рождается единодушное решение парламента.

И теперь правительство обязано в кратчайшие сроки провести расследование, почему Украина не закрыла воздушное пространство, что она обязана была сделать», – отмечает политолог Владимир Корнилов, в свое время проживший несколько лет в Голландии.

«Парламент обязал правительство в кратчайшие сроки представить результаты расследования, и наверняка это ляжет, в том числе, в судебное дело, которое начнётся по «Боингу», – добавил эксперт.

В украинских СМИ охранительской направленности ситуацию с началом парламентского расследования Нидерландами дела о катастрофе малайзийского «боинга» комментируют глухо, но сквозь комментарии сквозит опасение, что рано или поздно детали преступления будут выметены из-под ковра, и отвечать всё-таки придётся. Чаще всего звучат сожаления в стиле «А нас-то за що? Вам Босс сказал: в крушении Россия виновата – вот против неё и копайте».

Ранее российский МИД уже делал заявление, что Совместная следственная группа по расследованию авиакатастрофы рейса MH-17 в районе боевых действий над Донбассом в 2014 году подгоняет свои задачи под заранее заготовленный приговорчик.

Москва неоднократно сообщала, что следствие игнорирует собственные расследования российской стороны – например, отказалось принимать во внимание данные об украинской принадлежности ракеты – аж с 1987 года, которой был сбит самолет. Киев, в свою очередь, является полноправным членом международной следственной группы, имея возможность искажать и трактовать в свою пользу результаты расследования.

Результаты голосования в нижней палате парламента Нидерландов имеют без преувеличения важное значение, поскольку эта страна играет ведущую роль в расследовании авиакатастрофы, – именно её прокуратура руководит Совместной следственной группой.

Напомним, в течение пяти с лишним лет Украина не только не помогала расследованию катастрофы, но и активно совала палки в колёса: не предоставила информации со своих радаров о крушении лайнера, хотя момент трагедии рейс контролировался украинскими РЛС и системой ПВО, а режим полёта управлялся украинскими диспетчерами.

Украинская сторона путалась в показаниях: сначала её ответственные лица утверждали, что снимки с экранов радаров незамедлительно были отправлены в Совет безопасности Нидерландов, затем – что Нидерланды вообще их не запрашивали, а ещё позже – что днепропетровский радар в момент катастрофы был неисправен. Однако Министерство обороны РФ фиксировало 17 июля 2014 года активность украинских наземных служб слежения.

История с «Боингом» начинает принимать явно неприятный для Киева оборот и рискует стать еще одной серьезной внешнеполитической проблемой для Владимира Зеленского. Остается только гадать, связано ли как-то решение голландских депутатов с недавней встречей Зеленского и Трампа, на которой американский президент советовал гостю договариваться с Россией.

Политолог и телеведущий Дмитрий Куликов считает, что вскоре Голландия может преподнести новые сюрпризы киевской верхушке.

«Как только они начнут рассматривать участие Украины, станет вопрос: а где же всё-таки данные радиолокаций и диспетчерского пункта из Днепропетровска? Этот вопрос обязательно встанет, и вот там начнётся самое интересное», – подчеркнул Куликов.