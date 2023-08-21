Крушение станции «Луна-25»: Россия перестала быть великой державой?

Одной из самых обсуждаемых новостей в российском информационном пространстве стало крушение автоматической межпланетной станции «Луна-25».

По официальной информации от Роскосмоса, станция вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Актриса Яна Поплавская признает, что у нее остался «очень горький осадок от ситуации с крушением».

«Нам с помпой вещали, что это первая миссия на Луну в современной истории России, первая за 47 лет. Всему миру хотели показать, ЧТО мы можем! Но не показали. Не удивили ни мир, ни себя. Либерасты сейчас лопнут от радости. А Западу на блюдечке преподнесли ещё одну свою слабость. Может быть поэтому в Советском союзе все держали в секрете. Сначала делали, а потом сообщали об успехе. Кстати, в Союзе за подобные ошибки, как сейчас, наказывали по всей строгости. Лишали не только свободы, любых привилегий, званий, генеральских дач и квартир. Расследование должно быть самым жестким и пристрастным! Его должна вести не «межведомственная комиссия», а ФСБ», – считает Поплавская.

В свою очередь националистический тг-канал «ДШРГ Русич» язвит по этому поводу:

«Совет политикам: не стоит замахиваться на Луну, если ты не способен взять хотя бы Авдеевку».

Впрочем, есть и успокоительные посты.

«Ничего страшного не произошло. Учтут ошибки и сделают аппарат надёжнее. Не понимаю радости врагов России. Луна 25 это миссия и исследование во благо всего человечества, а не только России. Так что это общая трагедия. Неудачу Илона (причём ещё на старте) все восприняли с грустью, и русские в том числе. Тот же Рогозин поддержал Маска и не стал злорадствовать. Видимо этим и отличаются люди от жалких завистливых злыдней. Ни Барселона, ни Украина и близко не отправляли ничего подобного к Луне. У последних это не получится даже и через 30 лет. Потому что нет ни технологий, ни знаний, ни тех, кто вообще может хоть что-то подобное воплощать», – пишет в своем тг-канале основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Морозов отмечает, что с самого начала запуска аппарата «стоял визг».

«Визжали враги и их приспешники! Они люто боялись успеха! И поэтому изначально его оплевывали. И тут случилась неудача, от которой в космосе никто не застрахован. Хотя до своего разрушения, космический аппарат успел передать на землю уникальную информацию. Тем не менее неудача! Враги аж захлебнулись от счастья. И я не про них. Я обращусь к «своим», к тем, кто точно за страну, но свою обиду на эту неудачу облекают в резкие обвинения. Вы разве не понимаете, что когда вы это делаете, то не добавляете ни стране, ни Роскосмосу, ни власти ничего, что помогло бы в следующий раз избежать неудачи?! Давайте перестанем любить страну по-украински. То есть только ту, что «выкопала Чёрное море» и «дерусифицировала Гоголя», то есть страну-миф. Иногда самая востребованная любовь – это «любовь к родному пепелищу», это преодоление, это умение вставать после падения и готовность идти вперёд!», – считает Морозов.

Политолог Евгений Сатановский тоже призывает не делать трагедии из крушения, но тем считает необходим сделать серьезные выводы.

«Информация о том, что «Луна-25» разбилась о поверхность спутника Земли, вызвала шквал «печалек» в российском сегменте интернета, преимущественно у избыточно нервных отечественных «пикейных жилетов» из числа наиболее продвинутых, которых любая негативная новость по какому угодно поводу ввергает в траур точно также, как любая позитивная (или их собственные прогнозы) на тему того, как всё вот-вот будет хорошо, замечательно, отлично и великолепно, притом, что на той поляне, с которой они уже урожай пропивают, не то, что ничего не выросло и не посеяно, но и конь не валялся, приводит в оргиастический восторг немеряных размеров. И это ещё украинцы и западники не подключились! Вот уж кто вволю позлорадствует и в ладошки свои, вспотевшие от удовольствия, похлопает! Между тем, аварий у нас и в советское время было много, в том числе в космической отрасли. Только пиарили тогда наши технические и прочие достижения не авансом, а по мере того, как получали конкретные результаты, в отличие от сегодняшней практики. Оно, может, по части саморекламы отраслевых и ведомственных начальников перед вышестоящей властью хуже, но по результатам было сильно лучше. Да и краснеть лишний раз не приходилось. А то мы как приучились трындеть по делу и не по делу, преимущественно невовремя, начав с эпохи гласности, перестройки и нового мышления незабвенного Михаила Сергеевича Горбачёва, который и сам был треплом невиданных масштабов, и занятие это в стране сделал одним из наиважнейших, так никак не отучимся. Так что спокойнее надо к ситуации подойти. Трезво разобраться в том, что произошло, где и в чём именно засбоило. В закрытом режиме, естественно! А если «общественность» непременно будет жаждать информацию – послать её (общественность, а не информацию) куда подальше. Проверить и протестировать всё, что можно и нельзя там, где это необходимо и потратить на это столько времени и денег, сколько потребуется. Убрать к чёртовой матери со всех постов и должностей людей, которые не имеют к космосу прямого отношения, вернувшись к советской системе, в рамках которой генеральные конструктора были в каждой технической лавке главными и на них ориентировалось всё в стране. Кстати – это не только космоса касается. Куда ни сунься, везде блатных полно. Завело начальство моду хрен знает кому серьёзные сферы деятельности раздавать, чтобы они, на них паразитируя, невесть чем занимались – небоскрёбы там офисные себе на будущее строили, под очередную приватизацию, землёй спекулировали и всякие прочие левые шахер-махеры заводили. Ну, хватит уже, пока окончательно до цугундера не доигрались! И без того список Forbes до того разбух – смотреть на него тошно. А если глубже копнуть, по чиновникам и политикам, так и совсем энциклопедия выйдет. То ли «лучшие люди Третьей Российской империи», то ли «упущенные возможности России, проср-нные её непосредственными начальниками всех уровней в процессе первичного, вторичного и всех прочих стадий накопления капитала», – пишет Сатановский.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

В свою очередь космонавт, Герой России Андрей Борисенко характеризует случившееся как «неизбежный процесс познания и освоения новой техники» и считает, что потери будут и в дальнейшем.

В интервью он объяснил, что сложность прилунения станции в районе Южного полюса заключалась в первую очередь в самой схеме посадки — она более сложная, чем посадка в других районах. При этом раньше посадки осуществлялись в других районах для увеличения вероятности благополучного выполнения прилунения.

По словам Борисенко, Южный полюс Луны для всего человечества интересен с точки зрения поиска залежей воды, которую можно будет использовать для развёртывания пилотируемой базы на Луне.

Космонавт полагает, что «новую программу, вероятно, будут планировать с учётом невыполненных экспериментов».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев недоумевает, что событию не нашлось места в новостях на федеральных каналах.

«Впервые за многие годы посмотрел полностью выпуск новостей, итоговый выпуск за неделю по ЦТ. Хотел послушать про гибель Луны-25, первого за 50 лет аппарата, отправленного нашей страной на Луну. (К тому же самарской ракетой). Он должен был сесть на невидимую сторону луны, но связь с ним была сегодня потеряна. Как считаете, это достаточный информационный повод для новостей по ЦТ? Как бывший журналист и редактор скажу: 100%. И вот: важнейшей новости в «новостях» места не нашлось. Вообще. СМИ в России перестали быть источником информации. Только пропаганда и интерпретации новостей ради пропаганды. Проект «Луна-25» провалился, значит в новостях ни слова. Зато есть сюжет про сломавшийся самолёт министра Германии. Такой вот подход. Короче, не зря я не смотрел телевизор много лет», – возмущается депутат.

Депутат Госдумы Михаиущается депутат.

Телеведущий Артем Шейнин напоминает, что неудачи в космосе были как у СССР, так и Илона Маска.

«Почему-то в тех случаях всем понятно, что космос дело архисложное и не во всем просчитываемое. Что, конечно же, не отменяет необходимости работы над ошибками и выяснения причин случившегося. Но специалистами. И да, общество, конечно же, имеет право и должно узнать о причинах неудачи. Но «социальный мазохизм» в очередной раз так ярко проявившийся, совершенно этому не способствует», – заявляет Шейнин.

А вот политолог Сергей Марков считает, что последствия аварии огромные.

«В глазах мирового сообщества Россия поставила под сомнение адекватность своих претензий на то, что она великая держава сейчас. Что Россия была великой державой в прошлом, никто не спорит. Но великая ли держава Россия сейчас? Россия утверждает, что ДА. И посылает войска на Украину и запускает Луну 25. А США и ЕС утверждают, что Нет. Кто прав? Победы на Украине пока нет. А Луна 25 терпит крушение. Многие возможно решат, что претензии России и по Луне, и по Украине не смогут быть реализованы просто потому, что Россия живёт не скромным настоящим, а фантазиями о великом прошлом. А все страны и люди хотят дружить с сильными, которые выигрывают, а не со слабыми, которые вечно оправдываются по поводу своих поражений. В этом жестком взгляде мирового сообщества и есть реальная российская трагедия Луны 25», – убежден Марков.

Военный эксперт Илья Крамник отмечает, что космическая программа требует колоссальных средств и множества запусков.

«Советский опыт показывает, что пускать нужно много и часто. С 1958 по 1976 году к Луне было запущено 45 советских АМС, 31 пуск закончился неудачей по разным причинам – от аварии ракеты-носителя, до ошибок уже на орбите Луны. Те из них, что упали на старте из-за аварии ракеты-носителя, так и остались в списке под именами «Е-# номер #», вышедшие на околоземную орбиту получили обозначение «Космос-###» как искусственные спутники Земли, те, что смогли улететь к Луне, получали уже лунную нумерацию – «Луна-##», но и на этом этапе не все добивались успеха – аварии происходили и из-за дефектов тормозных двигателей, и из-за ошибок в управлении. Причем процент неудач оставался высоким и на поздних этапах. Если брать третье поколение советских лунных АМС, Е-8, то с 1969 по 1975 годы было запущено 16 станций. Удачных попыток было шесть, одна оказалась частично удачной, девять завершились потерей аппаратов. Три Е-8 – носителей «Луноходов», в 1969, 70, 73 году. Первый пуск неудачный – потеря «Протона» на 52-й секунде полета, два стали миссиями «Луна-17» и «Луна-21», доставив на поверхность Луны «Луноход-1» и «Луноход-2» соответственно. Два Е-8ЛС – тяжелые спутники Луны в 1971 и 1974 году. Оба пуска успешны, «Луна-19» и «Луна-22» вышли на окололунную орбиту. Но орбита «Луны-19» оказалась нерасчетной, отчего миссию можно считать лишь частично успешной, а «Луна-22» отработала свое, прислав серию телевизионных панорам Луны, что сильно помогло уже в решении задач «луночерпалок». А «луночерпалок» было 11 штук. Е-8-5 и Е-8-5М – станции для доставки лунного грунта. Они запускались с 1969 по 1976 год, успешными были три – «Луна-16», «Луна-20», «Луна-24». Еще три – «Луна-15», «Луна-18», «Луна-23» – потерпели неудачу при посадке, но получили номера, поскольку в СМИ успели сообщить о пуске. Две потерпели неудачу на стадии работы разгонного блока и вышли на околоземную орбиту как «Космос-300» и «Космос-305». И три остались под индексами Е-8-5 N 402, 405, 412 – не выйдя на орбиту. Космос – это дорого. А если прекратить «потому, что не получается», то будет еще дороже – вероятность аварии после длительного перерыва всегда выше», – пишет Крамник.

Журналист Максим Равреба не понимает ерничанья о жесткой посадке Луны-25.

«То, что аппарат сумели вывести на лунную орбиту и даже уронить, как для первого раза и после 50-летнего перерыва, вполне айс. Лунная программа СССР, которую вы тычете в пример Роскосмосу, также имела примеры многих неудач, в т.ч. большого разочарования – Н-1. Первый запуск к Луне Луны-1 был неудачным. Спутник должен был совершить жесткую посадку, но промазал. Зраду превратили в перемогу: объявили, что целью было создание искусственной планеты Солнечной системы. Индийский Чандраян-2 также совершил жесткую посадку в 2019. А Чандраян-3 как раз собирался садиться мягко, вместе с Луной-25, но теперь уже не знает. Старшип Илона Маска состоит из одних эпик фейлов. Его вёдра с болтами красиво взрываются – это да. Луна-25 имел большие шансы закончиться неудачей. В космонавтике такое случается сплошь и рядом. На сегодня по количеству катастроф и погибших астронавтов (на ровном месте) первое место уверенно держат США. А ваше диванное жюри поставило двойку Роскосмосу, который полностью обслуживает МКС. Это несправедливо. Космический статус определяется не наличием аварий, а умением работать над ошибками. Наконец, лично вы не вложили в лунную программу ни копейки. Громадянам українцям советую закатать губу: у вас никогда и ничего не получалось. Последняя попытка в январе 2022 в виде простейшего, орбитального Січ-2-30, сбежала от мобилизации, как только вылетела за пределы воздушной границы Украины. Остальным так скажу: пляски на Луне-25 делает вас українським кісмінавтом: – Батьку, москалі в космос полетіли! – Шо, всі? Ок, я конструктивно. ВЕРТАЙТЕ ВЗАД СССР И У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!», – пишет Равреба.

Военный обозреватель Юрий Баранчик считает иначе.

«Падение «Луны-25» не просто символ проблем в космической отрасли, которые давно известны. Это символ необходимости системных перемен. Стабильность исчерпала себя и грозит перейти в свою противоположность – застой. Спасти от этого сценария может только логика развития, начала нового цивилизационного проекта. Иначе мы потонем в болоте застоя под фанфары проплаченных, но не искренних музыкантов, воспевающих наши достижения. Эксперты давно говорили, что СВО требуется не только в отношении Украины, но и внутри страны. Точно также и СМЕРШ нужен не только для борьбы с бандитами и террористами, но и с вот такими случаями, которые наносят нашей стране невосполнимый ущерб на международной арене и вызывают чувство горечи у всех патриотов нашей Родины. Чтобы таких случаев не было через пять лет, или чтобы они были трагической случайностью, на фоне ста успешных прилунений (напомню, в СССР успехом завершились 14 лунных миссий из 45, то есть, только около 33%), начинать надо сегодня. Иначе нас сомнут», – резюмирует Баранчик.

Политтехнолог Андрей Перла считает, что история с «Луной-25» – «маркер для «внутренней эмиграции», попросту – для предателей».

«Кто сейчас злорадствует, тех надо отмечать. Иностранных агентов можно не записывать, с ними и так всё ясно», – пишет Перла в своем паблике.

На Украине же постят такие вот картинки, утверждающие, что станцию уничтожили Воздушные силы ВСУ.