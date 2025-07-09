«Крути обратно!»: Ходорковский признал, что западные санкции только «на руку Путину»
Запад не сможет усилить санкционное давление на Россию, а может лишь с трудом снижать издержки для себя, сохраняя уже введенные санкции.
Об этом олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче Велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я давно говорил на Западе, что тот санкционный режим, который сейчас применяется к путинскому режиму, он хоть и действует, особенно в стратегической перспективе, но тем не менее, во многом сыграл сначала на руку Путину, а на сегодняшний день не является чем-то, что может существенно повлиять на стремление Путина к прекращению войны.
То есть достигнутый уровень режима санкций уже вызвал адаптацию, а усиление этого режима практически невозможно. Его можно только поддерживать с меньшими издержками для Запада», – рассуждал Ходорковский, который был одним из активных инициаторов введения антироссийских санкций.
Он считает самой «действенной» санкцией отказ ЕС от «наиболее дешевого российского трубного газа» и призывает Запад «отказаться от санкций, которые заталкивают Россию в объятия Китая».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: