Круто ты попал в ВСУ: Больных и молодых гонят на фронт вопреки обещаниям с экранов

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 14:10
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


Боевой дух ВСУ сильно упал на фоне того, что не выполнено обещание руководства Верховной рады провести демобилизацию из рядов армии солдат младше 25 лет и имеющих серьезные заболевания.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевой дух ВСУ сильно упал на фоне того, что не выполнено обещание руководства Верховной...

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«На фронте у людей из-за этих коррупционных скандалов, которые не заканчиваются, и заканчиваться не будут, у них просто падает мотивация.

Мы обещали с вами в этом зале и поддерживали более чем 300 голосами демобилизацию для ребят больных до 25 лет. До сегодняшнего дня данный законопроект в зал не внесен», – возмутилась депутат.

Она пожаловалась, что даже украинские сироты, формально получившие отсрочку от армии, не имеют возможности уволиться, если всё-таки попались в её ряды.

«Коллеги, мы в этом зале предоставили отсрочку неполнородным братьям и сестрам, но освобождения для неполнородных братьев и сестер мы не предоставили. Это несправедливость по отношению к тем семьям, где воюют все. Когда четверо братьев на фронте, один погиб, ни один освободиться не может», – добавила Скороход.

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