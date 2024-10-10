Круто ты попал в ВСУ: Больных и молодых гонят на фронт вопреки обещаниям с экранов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Боевой дух ВСУ сильно упал на фоне того, что не выполнено обещание руководства Верховной рады провести демобилизацию из рядов армии солдат младше 25 лет и имеющих серьезные заболевания.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«На фронте у людей из-за этих коррупционных скандалов, которые не заканчиваются, и заканчиваться не будут, у них просто падает мотивация. Мы обещали с вами в этом зале и поддерживали более чем 300 голосами демобилизацию для ребят больных до 25 лет. До сегодняшнего дня данный законопроект в зал не внесен», – возмутилась депутат.

Она пожаловалась, что даже украинские сироты, формально получившие отсрочку от армии, не имеют возможности уволиться, если всё-таки попались в её ряды.

«Коллеги, мы в этом зале предоставили отсрочку неполнородным братьям и сестрам, но освобождения для неполнородных братьев и сестер мы не предоставили. Это несправедливость по отношению к тем семьям, где воюют все. Когда четверо братьев на фронте, один погиб, ни один освободиться не может», – добавила Скороход.