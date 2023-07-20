Крым активно продаёт зерно за границу – но покупатели не разглашаются
Крым активно продает зерно за рубеж, поскольку остались большие запасы прошлогоднего урожая, и нынешний обещает быть не хуже.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Год урожайный не только для Республики Крым, уже уборка началась во многих субъектах Российской Федерации, там тоже показываются высокие результаты. Поэтому крымское зерно в Россию, на материк, практически не вывозится.
Куда это всё уходит – больше вопрос, конечно, к зернотрейдерам, куда они всё зерно везут, но, учитывая проблемы прошлого года, они сделали выводы, законтрактовались, и зерно активно вывозится.
Да, нет зерна того качества, о котором они мечтали (с белком от 12% и выше), но всё равно это зерно с белком 11,5%, и его достаточно много в Крыму, что позволяет говорить и о своей безопасности, зерна нам для муки хватит, и качественной причём.
У нас был сделан запас качественного зерна в прошлом году, и наше предприятие «Крымхлеб» получило большой кредит на закупку больших объемов зерна, которого, в принципе, самого по себе должно было хватить на целый год. Ещё плюсом зерно этого года.
Поэтому, если говорить, хватит ли нам муки и хватит ли нам зерна для нашего крымского хлеба, так вопрос не стоит», – подчеркнул чиновник.
Уборочная кампания находится на своём пике, уже убрано более 50% площадей, получено более 1,2 миллиона тонн зерна. Есть все предпосылки превысить прошлогодние 2 миллиона тонн. Для продовольственной безопасности Крыму достаточно 1 миллиона, а остальное уйдет на экспорт. Однако в какие страны, министр не уточнил.
«Мы вывозим зерно в порты, а дальше трейдеры решают, куда оно идет. Это их вопросы, мы в их бизнес не лезем. Нам самый главный вопрос в реализации продукции и ее вывозе», – подчеркнул Савчук.
В этом году уже вывезено из республики более 300 тысяч тонн, тогда как на те же даты прошлого года – не более 150 тысяч тонн. Основная задача сократить логистические издержки, поскольку из-за дороговизны железнодорожной транспортировки крымское зерно теряет в цене в сравнении с зерном Кубани.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.