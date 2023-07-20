Крым активно продаёт зерно за границу – но покупатели не разглашаются

Крым активно продает зерно за рубеж, поскольку остались большие запасы прошлогоднего урожая, и нынешний обещает быть не хуже.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Год урожайный не только для Республики Крым, уже уборка началась во многих субъектах Российской Федерации, там тоже показываются высокие результаты. Поэтому крымское зерно в Россию, на материк, практически не вывозится.

Куда это всё уходит – больше вопрос, конечно, к зернотрейдерам, куда они всё зерно везут, но, учитывая проблемы прошлого года, они сделали выводы, законтрактовались, и зерно активно вывозится.

Да, нет зерна того качества, о котором они мечтали (с белком от 12% и выше), но всё равно это зерно с белком 11,5%, и его достаточно много в Крыму, что позволяет говорить и о своей безопасности, зерна нам для муки хватит, и качественной причём.

У нас был сделан запас качественного зерна в прошлом году, и наше предприятие «Крымхлеб» получило большой кредит на закупку больших объемов зерна, которого, в принципе, самого по себе должно было хватить на целый год. Ещё плюсом зерно этого года.

Поэтому, если говорить, хватит ли нам муки и хватит ли нам зерна для нашего крымского хлеба, так вопрос не стоит», – подчеркнул чиновник.