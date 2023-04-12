Крым активно застраивается, но не может повлиять на цены – эксперт

Застройщики из других регионов РФ активно интересуются площадками для жилищного строительства в Крыму.

Девелопер возводит многоэтажные дома, а социальную инфраструктуру строит республика за федеральные или собственные средства, сообщила в эфире «Радио Крым» директор по маркетингу одной из ведущих строительных компаний региона Дарья Осадчая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В части инвестиционного климата сегодня Крым, к счастью, остаётся и даже, наверное, улучшает свои позиции. Кроме зашедших сюда известных федеральных банков, которые уже начали свою работу здесь, земельные участки очень активно присматривают и федеральные застройщики, и лидеры в своих регионах, так называемые материковые застройщики, – подчеркнула она. – Несмотря на то что, в Крыму было существенное падение спроса до 60% по году, тем не менее, застройщики, которые являются лидерами в своих регионах, уже активно рассматривают участки. В том числе, в активе нашей компании есть существенный земельный банк, к которому приглядываются мастодонты строительной отрасли и тоже хотят в партнёрских схемах или самостоятельно реализовывать здесь свои инвестиционные проекты. Это касается как жилой недвижимости, так и курортной, рекреационной недвижимости. Потому что Крым, бесспорно, является жемчужиной мира, и поэтому люди сюда едут отдыхать».

Один из самых востребованных регионов – Симферополь и его окрестности – застраиваются комплексно. Новые микрорайоны возводятся с привязкой к новым детским садам, школам, спортивным объектам.

«Если говорить о Симферополе, то большой объект комплексного освоения, например, «Крымская Роза», реализуется с поддержкой республиканского и федерального бюджетов, и в рамках нацпроектов уже практически на завершающей стадии реализация улично-дорожной сети со всеми совершенно новыми коммуникациями, освещением, водоснабжением и газоснабжением. Вся социальная инфраструктура, которая рождается на объектах комплексного освоения, она тоже рождается вместе с поддержкой государства. Детские сады, которые уже запущены, они тоже реализованы с поддержкой государства», – пояснила Осадчая.

Есть еще ряд ограничений, которые заставляют удерживать цены или чуть-чуть наращивать. В первую очередь – это себестоимость, которая, как ни крути, не снижается.

«То есть мы постоянно находим новости о том, что цены на металл растут, а это большая доля в себестоимости, цены на работы тоже не снижаются, поэтому говорить о снижении цены за квадрат вообще преждевременно, – считает эксперт. – Она, возможно, зафиксируется на какой-то определённый период на текущем уровне, но опять-таки, это будет недолго, поскольку есть ещё один важный фактор в регулировании цен на недвижимость – это банк, и банк является стороной в отношениях между застройщиком и клиентом. Банк тоже существенно влияет на ценообразование. Потому что есть кредитный договор в рамках проектного финансирования, застройщик не может продавать свои квартиры ниже определённого уровня, как бы ему ни хотелось. А уровень задаёт банк, и в силу строительной готовности банк может потребовать поднять цены».