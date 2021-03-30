Крым бандитский? С тем поспорят

30.03.2021, Севастополь, Платон Беседин

Читаю новость: «Росгвардия будет наращивать усилия по обеспечению безопасности в стратегически важных районах Арктики, в Крыму и на Дальнем Востоке». Так заявил её лидер Виктор Золотов. Новость насторожила бы меня ранее – я о полуострове, ибо за свободу – но не сейчас.

Потому что регулярно слышу о «полицейском государстве», но вот хожу по крымским улицам – и где оно? Иногда так и хочется крикнуть: «Давайте уже полицию!». Для тех, кто живёт вне Крыма, подобное может стать откровением, но местные согласятся: на полуострове в последнее время стало неспокойно. Маловато порядка. И не ходят полицейские патрули так часто, как хотелось бы законопослушным гражданам. Людей не хватает.

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А тут вообще проскользнула новость, что Севастополь стал лидером антирейтинга по росту криминала. Это по всей-то стране лидером. Рост преступности в городе-герое высок, слишком высок, рекордно высок. И это связано не только и не столько с отличной раскрываемостью. (Да, да, я помню, что Севастополь принадлежит Крыму только географически).

Беда в том, что в новых российских реалиях с «материка» на полуостров хлынули сонмы и толпы мошенников, аферистов, бандюков. И местное население они восприняли как идеальный материал для того, чтобы проворачивать свои преступления. Те, которые на «материке» уже стали привычны, а потому менее эффективны. В Крыму же их можно раскручивать, что называется, на полную катушку. От засилья наркотических веществ до грабежей пенсионеров на дому.

А ещё я бы добавил к этому, скажем так, национальный фактор. Потому что Крым стал точкой притяжения тех, кто привык вести себя агрессивно. И да, не надо меня тут тыкать национализмом – подчёркиваю, речь о тех, кто ведёт себя именно что агрессивно, а не о крови. Вот только почему некоторые из этих господ так любят танцевать лезгинку на головах других (образное выражение, угу)?

Поэтому давно назрело усиление безопасности в Крыму и Севастополе. Поджать, дать немного этого «полицейского государства», ибо чего им пугать, если не для всех оно и редко когда себя демонстрирует? Логично, что в столь привлекательные места, как Крым, хлынут жаждущие наживы – и контролировать ситуацию надо. Что и произошло, а должным образом среагировать не успели. Ведь не через семь лет думать об этом надо, а с самого начала стоило бы озаботиться. Лучше поздно, чем никогда – скажете? Пусть так. Впрочем, посмотрим ещё, как от слов перейдут к делу. Но Крыму, однозначно, нужен порядок.