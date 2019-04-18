Крым бьет рекорды по раннему бронированию отдыха

18.04.2019, Ялта, Максим Карпенко

Каждый третий авиабилет, проданный в России, приходится сегодня на Крым

Об этом в рамках Ялтинского международного экономического форума рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 18-м году в Крыму отдохнуло 6,8 миллионов туристов. Это практически на 30% больше, чем в предыдущем. Если говорить о 19-м году, то уже сегодня мы получили прирост порядка 40%. Мы очень аккуратны всегда в таких прогнозах, но на период глубокого бронирования, данные на майские праздники, по той информации, которую мы получили за 1-й квартал этого года, рост серьезный… Треть авиабилетов, купленных в России, на сегодняшний день, приходится на Крым. Это достаточно серьезные цифры», – заявил Волченко.