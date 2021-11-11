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11.11.2021 21:41
(Мск), Симферополь,
Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Туризм, Украина, Финансы, Экономика
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Крым бьет рекорды постсоветского периода – и по турпотоку, и по сборам

Новости УкраиныЗа десять месяцев этого года Крым уже посетило рекордное за весь постсоветский период количество...

За десять месяцев этого года Крым уже посетило рекордное за весь постсоветский период количество туристов.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, при этом – рост доходов в бюджет республики от гостиничного бизнеса прибавил еще 60% к доковидному 2019 году.

«За период десяти месяцев Крым посетило больше 8,7 миллионов туристов. Мы идем с превышением к самому удачному 19-му году порядка 25%…

Самый важный показатель, например, налоги и сборы. Причем, если говорить только о прямых налогах – то, что фиксируется как налоги именно от гостиничной деятельности, прирост 60% только на сегодняшний день по итогам 10-ти месяцев. 60% – плюс три с половиной миллиарда рублей уже собрано в казну республики. Соответственно, это колоссальный стимул для роста», – резюмировал Волченко.

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