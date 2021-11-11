Крым бьет рекорды постсоветского периода – и по турпотоку, и по сборам

Новости Украины

За десять месяцев этого года Крым уже посетило рекордное за весь постсоветский период количество туристов.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, при этом – рост доходов в бюджет республики от гостиничного бизнеса прибавил еще 60% к доковидному 2019 году.

«За период десяти месяцев Крым посетило больше 8,7 миллионов туристов. Мы идем с превышением к самому удачному 19-му году порядка 25%… Самый важный показатель, например, налоги и сборы. Причем, если говорить только о прямых налогах – то, что фиксируется как налоги именно от гостиничной деятельности, прирост 60% только на сегодняшний день по итогам 10-ти месяцев. 60% – плюс три с половиной миллиарда рублей уже собрано в казну республики. Соответственно, это колоссальный стимул для роста», – резюмировал Волченко.