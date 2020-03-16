«Крым без москаля – цветущая земля!»: Меджлисовцы во Львове пикетировали консульство РФ

16.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты и меджлисовцы, которых в общей сложности набралось чуть более десятка человек, провели акцию под стенами консульства Российской Федерации во Львове, требуя вернуть Крым в повестку переговоров, не ограничиваясь Донбассом.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», акция назвалась «Нет Нормандии без Крыма!». Участники развернули плакаты «Крым без москаля – цветущая земля», «Украина без Крыма совсем не едина», «Крым не для Кремля» и т.п.

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Поводом для проведения пикета стало недавнее решение переговорщиков в Минске о создании новой площадки, где возможно начало диалога Киева и ЛДНР.

«Мы не позволим, чтобы за одним столом, тем самым легитимизируя руководителей этих бандформирований, представители Украины обсуждали вопросы Крыма и Донбасса, мы не позволим, чтобы на одну чашу ставили две неотъемлемые части украинской территории – Автономную республику Крым и Слобожанину.

Мы не позволим, чтобы без нашего мнения принимались стратегические решения. Это касается водоснабжения, строительства разных сооружений, которые внешне очень похожи на государственную границу с другой страной», – заявил один из организаторов акции, меджлисовец Энвер Бекиров.