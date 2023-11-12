Крым бьёт в набат: Участникам СВО массово нужна помощь психологов

Для реабилитации военнослужащих после СВО должно было подготовить большое количество военных психологов, но на сегодня их нет. А разговоры с психологом клиническим ни к чему не приведут – они просто не поймут друг друга.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель гендиректора благотворительного фонда «Своим» по юридическим вопросам Евгений Соин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ситуации СВО должно было быть подготовлено большое количество военных психологов. На сегодняшний момент их нет. Существует такое понятие, как эшелонированная психологическая помощь, когда по всей протяжённости фронта должны были бы находиться психологи, чтобы помогать ребятам, но этого нет. Потому что существует определённые четыре стадии, которые развиваются как раз именно первых 60 дней нахождения «на поле», – указал Соин.

Психологи должны работать с бойцами еще до того, как они впервые попадут в боевую обстановку, чтобы предотвратить посттравматический синдром.

«Первая стадия – это эйфория, когда ребята все встретились, все собрались – «мы сейчас всех порвём». Потом начинается стадия принятия, когда люди первый раз увидели кровь и смерть. А вот как её перебороть – с ними должны были бы работать психологи. Но это сделать невозможно. У нас настолько большой отрезок фронта, что это никак не то же самое, что в чеченскую операцию или во время Афганистана – там, всё-таки, был километраж меньше. И на всём этом протяженном направлении психологов не поставишь. Опять же: есть наступление, есть отступление, и это не та категория людей, которая могла бы просто бегать друг за другом. Они должны как-то находиться в статическом состоянии», – пояснил Соин.

Еще одна проблема, по его словам, в том, что военных психологов пытаются заменить клиническими.

«Проблема заключается в том, что когда ребята возвращаются со специальной военной операции они приходят к обычному психологу, который там не был. И само по себе обсуждать что-то с психологом, который находится в стационаре, и тем, кто был там и видел своими глазами и участвовал, – это абсолютно разные мировоззрения. Поэтому нужны именно военные психологи», – убежден Соин.

Фонд «Своим» привлекает психологов МЧС, которые имеют практику работы в зоне СВО и могут обучать клинических психологов работе с ветеранами.

«Вот этого у нас как раз сейчас и нет, когда ребята вернулись, даже поступили в какой-нибудь там санаторий на реабилитацию, и если там нет военных психологов, им сложно общаться. У нас не совсем развита система семейной реабилитации. Мы, наверное, одни из первых, кто пошел именно по семейной реабилитации, когда «вагнеровцы» вернулись с поля боя, и мы их вместе с семьёй хотим отправить на реабилитацию. Потому что им так гораздо легче, находиться как раз в кругу семью. Тишина, которая может их волновать, либо шумы – в семье всё легче проходить. Поэтому, опять же, развивать социальную терапию семейную – это необходимость», – подчеркнул Соин.

Ветеран СВО Константин Булатов рассказал, что психологическую помощь ему заменила высокая востребованность в социуме.

«Я когда приехал, а я живу на два района, Нижнегорский и Советский, мне столько начали уделять внимания, куда-либо звать, где-то просить мою помощь, заниматься и проводить обучение, я был настолько востребован, что, если мне какой-то психолог и был нужен раньше, то сейчас уже точно нет. Много внимания, постоянно приглашают в школы, на эфиры, то есть, я постоянно занят. Это помогает очень хорошо, то есть, ты понимаешь, что тебя никто не забыл», – отметил Булатов.