Крым бомбят с территории полуострова туристы-диверсанты – военный эксперт

Новости Украины

Диверсанты, запускающие беспилотники в Крыму, могли попасть на территорию полуострова под видом туристов и уже на месте получить БПЛА и взрывчатку.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шурыгин подчеркнул, что в курортный сезон проконтролировать каждого заезжающего на полуостров крайне сложно, потому диверсии могут продолжиться до его окончания.

«На мой взгляд, с нами очень плохую шутку сыграло наше заигрывание с населением и попытка рассказать, что у нас все прекрасно. Как Дугин за сутки до трагедии написал, что время войны сквозь сон прошло. Делать вид, что здесь все хорошо, а там мы чуть-чуть чем-то занимаемся – уже не получается. Крым этому самому – доказательство. Замечу, что все эти годы в Крыму было тихо, фактически до июня. Все было размеренно, население давным-давно изучено, контролируемо и понятно, кто есть кто. А дальше начался курортный сезон – нельзя же лишать крымчан возможности зарабатывать на приезжих, а наших дорогих россиян на возможности окунуть свое тело в теплые воды Черного моря. Соответственно, в Крым потянулся народ, приехало на данный момент больше 600 тысяч. Соответственно, никакого реального учета и контроля этих людей не было. Соответственно, кто приехал, откуда и как – никто уже выяснить сейчас не может. И пока курортный сезон не закончится, я думаю, к сожалению, все это будет продолжаться. Конечно, с этими людьми, которые приехали отдыхать, туда приехало очень много контингента, который сейчас и работает. То есть, были привезены десятки дронов в автомобилях – грузовых или багажниках, но когда группа работает, то эта вся логистика обеспечивается элементарно. Люди могли приехать на машине, набитой купальными принадлежностями, да еще и, как видим с историей с погибшей Дашей Дугиной, еще и с собственным ребенком для прикрытия. А уже там к этому моменту другие люди привезли в грузовиках, которые перевозили что-нибудь из России, и взрывчатку, и все, что хочешь. Соответственно, мы имеем дело с разветвленной, хорошо подготовленной агентурой, которая прекрасно пользуется нашими слабостями», – заявил Шурыгин.