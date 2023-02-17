«Крым брать летом, сделав непригодными Саки, Джанкой и Севастополь» – Бен Ходжес

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Если США передадут Украине дальнобойные ракеты, она будет пытаться разрушить Крымский мост и сухопутный коридор, ведущий на полуостров. Только в случае успешности этих действий ВСУ могут войти в Крым через перешеек.

Об этом в эфире интернет-канала «Исландия» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Запад сделает все, что мы обещали, если мы предоставим это высокоточное оружие большой дальности, то я думаю, что Крым может быть освобожден уже летом. Тогда, я думаю, Крым может быть освобожден до конца лета, а все остальное происходит после этого», – сказал генерал.

Он назвал полуостров «решающей территорией».

«Вы освобождаете Крым, сначала изолировав его, разорвав те две дороги, которые соединяют его с Россией. Одна через Керченский мост, другая – так называемый сухопутный мост, который ведет из Ростова через Мариуполь, Мелитополь в Крым. Вы перекрываете все мосты, вы делаете невозможным для России перемещение чего угодно в Крым и из Крыма. А потом при помощи дальнобойного оружия вы гарантируете, что они никогда не смогут использовать Севастополь, Саки, Джанкой, другие места, где есть российские объекты в Крыму. На самом деле, это очень уязвимо, если вы используете дальнобойное оружие, и я думаю, что сделав его непригодным для использования, вы начнете освобождение. В конце концов, украинские сухопутные войска, конечно, должны будут войти на полуостров, но только после того, как дальнобойное вооружение сделает его непригодным для российских войск», – заявил Ходжес.