Крым бросит все силы на скорейший приём херсонцев в российское гражданство – Аксёнов

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Новости Украины

Крым готов оказать всемерную помощь с оформлением российских паспортов на освобожденных территориях Украины.

С этой целью в республике могут открыть специальные пункты по изготовлению и оформлению документов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«70% времени трачу на вопросы, связанные с поддержкой на передовой и работе на освобожденных территориях, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов. – Оказываем максимальное содействие. Главное, не забюрократить процесс: решение приняли – незамедлительно приступили к его реализации. Уверен, что так и будет. Будем двигаться вместе дальше. Процесс выдачи паспортов пошел, динамика хорошая, Министерство внутренних дел РФ организовывает работу. Мы помогаем коллегам здесь оформить пункты, оборудовать их самым необходимым для выдачи паспортов. Изготовление будет здесь происходить, выписывать, там выдавать. Процесс идет».

Глава Крыма напомнил, что к новому учебному году около 20 тысяч учителей из Херсонской и Запорожской областей пройдут переподготовку в Крыму, чтобы с 1 сентября приступить к занятиям по российским программам.

Своих методистов для переподготовки преподавателей в Старобельский район ЛНР отправит правительство Севастополя. Сейчас помощь районной администрации заключается в организации бюджетного процесса, управлении и предоставлении гуманитарной помощи, особенно в Рубежном, где жители остались без воды, продуктов, медикаментов.

«Десант севастопольцев будет увеличиваться, чтобы помочь учителям подготовиться к работе по российским программам к началу учебного года, – сообщил в эфире СТВ губернатор Михаил Развожаев. – Я сам собираюсь побывать в Старобельском районе, подписать соглашение и продолжать шефство».

Тем временем прибывшие в Севастополь беженцы не могут получить материальную помощь в 10 тысяч рублей и обменять наличные гривны. По информации уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая, на конец мая было подано 6,6 тысяч заявлений на матпомощь, получили только 1,2 тысячи человек. В обмене гривны банки отказывают до получения статуса беженца или открытого счета для перечисления материальной помощи.