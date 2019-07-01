«Крым будет освобождаться военным путем» – Бабин

01.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Для возвращения Крыма в состав Украины Киев якобы должен полагаться больше на военную составляющую, чем на дипломатическую или экономическую.

Об этом в эфире You-Tube-канала «Цензор.нет» заявил экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно написать пять планов, можно сто, но если у нас не будет «железа», мощной корабельно-катерной группы, то их можно продавать студентам, но это никак не поспособствует деоккупации. Также и противовоздушная оборона, современная разведка и связь.

Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей. Но и все дипломатические, экономические, социальные, пропагандистские средства необходимы. Но если ещё я могу себе представить определённое количество качественных украинских дипломатов, то говоря об экономике или военной сфере – там возникает больше вопросов», – отметил Бабин.

По его мнению, у Киева не хватит собственных сил и средств на «деоккупацию» полуострова, а иностранные партнёры» не станут вкладываться в это дело.

«Вопросы материального обеспечения являются ключевыми, и ни один иностранный или международный фонд их не предоставит. Потому что ни одна страна в мире не будет тратить на деоккупацию Крыма больше, чем мы, это смешно. Пока мы сами не в состоянии чётко определить размер средств, которые будут тратится на этот вопрос, когда мы выйдем на определённой алгоритм ежемесячной и ежегодной реализации, пока этого не будет – это всё фейк», – резюмировал экс-чиновник.