18.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Украина
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«Крым был в загоне, потому и ушел» – Гордон


Украина сама сформировала почву для потери Крыма и Донбасса – руководство страны и местные элиты занимались откровенным грабежом и бандитизмом на этих территориях.

Об этом в эфире интернет-канала «Лысая правда» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон считает, что Украина не уделяла потерянным регионам должного внимания, что спровоцировало там пророссийские настроения.

«Безусловно, почва для аннексии Крыма и части Донбасса была подготовлена вороватой украинской элитой. Когда люди, руководившие и этими регионами, и страной в частности, имели только меркантильные соображения. Они приходили для того, чтобы грабить страну. Ее будущее, ее настоящее не очень их интересовало.

Конечно, Донбасс был тоже отдан на откуп разным людям. Безусловно, если бы там процветала экономика – кстати, в Донецке, экономика еще процветала и там было хорошо, а в Луганске было совсем грустно и печально. Ну, да, я согласен, и Крыму уделялось крайне мало внимания, Крым был в загоне. Отдали его на откуп местным бандитам, которые занимались бандитизмом в Крыму, отжимом земли и так далее», – заявил Гордон.

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