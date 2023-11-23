«Крым – черт с ним!»: можно ли договориться с украинцами, если они сами себе врут?

Свежий украинский скандал вокруг опубличенных силовиками с подачи бдительного патриота Мустафы Найема мыслепреступлений нардепа-«слуги» Андрея Одарченко во многом показателен. Прежде всего, тем, что в украинском политическом классе за пару лет войны окончательно утвердилась в качестве стандарта поведения самое натуральное двоемыслие в худшем виде, будто сошедшее со страниц оруэлловских антиутопий.

Вчера украинские СМИ сообщили сенсационные подробности с заседания суда по делу о взятке, которую якобы предлагал Найему (он нынче возглавляет Агентство по восстановлению после боевых действий) депутат Верховной рады от правящей партии. Прокурор зачитал данные прослушки летнего телефонного разговора, из которых становится ясно, что у члена фракции Зеленского – пораженческие настроения.

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«Зачем нам донецкие, луганские, Крым – черт с ним!!», «Я в Харьков не верю, Мустафа», «Нас разметут, мы блохи, уже Иран это (оружие) дает, и Китай уже оружие поставляет», «У нас мобрезерв, у нас меньше все, скоро все у нас сдуется», «Почему Первый (Зеленский, – ред.) хочет выборы сейчас? потому что заставят договариваться», «Надо договариваться. Он если выборы не проведет – он обнулится».

Все эти и другие зачитанные прокурором в ходе судебного заседания по избранию говорливому нардепу меры пресечения цитаты из телефонного разговора уже стали мемом и расходятся по соцсетям волнами.

Проблема тут в чем? С одной стороны, если следовать букве и духу укрозаконодательства, запретившего даже думать о переговорах с Россией, все это тянет на «оправдание агрессии», а то и на прямую госизмену. То есть до 15 лет с конфискацией и без вариантов.

С другой же стороны, сегодня на Украине так думают все, даже самые ярые патриоты. Просто последние не просто так думают в глубине души, но еще и боятся сами себе в этом признаться. То есть, вся страна сама себе врет и ходит при этом под статьей.

В нынешней Украине тот, кто все еще продолжает верить в успех обещанного Зе контрнаступления и в границы 1991 года – тот либо пропагандист на работе, либо идиот. Только вот сказать об этом вслух нельзя. Свои де заплюют, заклюют, проклянут и «отменят», как будто тебя и не было.

Понятно, что пойти на такой риск никто не решается. Особенно если ему не повезло, и он не успел вовремя удрать и теперь вынужден фильтровать базар сообразно и с оглядкой на действующие законы и активность СБУ.

Не удивительно, что самые смелые и безбоязненные критики происходящего клеймят режим и войну с безопасного расстояния – из Штатов, из Турции, из Барселоны или из Германии. Вот, к примеру, давеча СБУ объявила о подозрении сбежавшему из страны «блогеру-уклонисту» Мирославу Олешко.

Последний, по мнению «Избушки», «незаконным путем покинул территорию страны в августе этого года по поддельной справке и после побега продолжает вести информационно-подрывную деятельность, систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии».

Олешко светит 8 лет тюрьмы, но главное не это.

Фигурант – не какой-то там «пророссийский элемент», а в прошлом едва ли не самый известный лизоблюд Порошенко, обер-порохобот, защищавший Петра Пятого даже после того, как тот пошел ко дну.

Но даже ему хватило ума понять, что с нынешней властью каши не сваришь, вот он и свалил за кордон. И теперь оттуда отвечает своим гонителям:

«Моим делом из-за выезда за границу занялся Офис Генерального прокурора. Совершеннолетний сын генерального прокурора уехал из страны и находится в Монако. СБУ, которая сбежала из Херсона, Баканов, который 24 февраля сбежал из страны, не уклонисты? Ничего. Приведем к власти на выборах нормальных людей скоро, со всеми разберемся. В Украине быть в политике и не иметь подозрения от Зеленского и Ермака – это как-то даже странно. Меня посвятили».

Те же, кто остался внутри периметра украинского концлагеря с закрытыми границами, вынуждены врать и друг другу, и самим себе. Отсюда и этот кажущийся диссонанс между прорывающимися периодически откровениями того рода, как процитированные в самом начале и данными официальных соцопросов, согласно которым большинство украинцев и слышать не хотят о мире, и готовы отморозить уши назло Путину.

Вот, из свежего: социологи из группы «Рейтинг» предлагают поверить, что 55% украинцев поддерживают увольнение всех без исключения сотрудников полиции, которые служили на территориях под контролем РФ. Что же касается спасателей, которые продолжили работу на территориях под контролем РФ, то только 5% респондентов ответили, что их всех без исключения надо уволить.

С чем связана такая снисходительность к спасателям на фоне тотального недоверия полицейским, понять трудно, но обращает на себя внимания сам факт уверенности посполитых в том, что без тотальных проверок на лояльность – никак.

И вот теперь представьте, что вы гражданин Украины, и вас спрашивают: а как вы относитесь к России? А черт его знает, на самом деле. Сложный вопрос. И ответ на него при разных обстоятельствах может быть разным.

Но, прочитав незадолго до разговора с социологами ленту новостей, вы узнаете о разоблачении очередного «коллаборанта», который тайно ждал Путина и отмечал 23 февраля. И с поправкой на судьбу этого неизвестного вам бедолаги вы, несомненно, ответите правильно – именно так, как от вас ждут социологи.

При этом думать вы можете что угодно – за это на Украине пока что не сажают. Но, если не дай Бог, вы проговоритесь о своих реальных мыслях в частном разговоре – не исключено, что вы будете как депутат Одарченко. Которого надо бы судить за попытку дать взятку, а будут судить за «оправдание агрессии».

Такое двоемыслие не может не расшатывать психическое здоровье целой нации. Привычка думать одно, а говорить другое ведет к шизофренизации общества, потере ясных ориентиров и неумении ставить перед собой реальные достижимые цели, попадая в плен к ложным целям, обманкам и фальшпанелям.

Прежде чем договариваться о чем либо с таким обществом, ему необходим пропагандистский детокс и лечение от навязанных неврозов и фобий.

Что самое интересное – если разобраться, то при всем кажущемся «пораженчестве», тот же нардеп Одарченко мыслит совершенно здраво и рационально. Как и должен мыслить ответственный украинский политик. Другое дело, что людям с такими мыслями на Украине порулить точно не светит – свои же не дадут.

Можно вспомнить предыдущие девять лет, когда козе было понятно, что в интересах Украины – как можно скорее выполнить Минские соглашения, вернуть людей и территории, дождаться, когда от страны отстанут, а интерес к украинской теме в мире сойдет на нет, и после этого тихо, методично и не спеша умножать на ноль особый статус отдельных районов, коррумпируя и дискредитируя их лидеров одного за другим – строго в рамках закона и убирая со сцены руками самих же недовольных жителей Донбасса.

Собственно, делать то же самое, что в середине девяностых – начале нулевых делали в «автономном» Крыму более умные и ответственные тогдашние киевские политики.

В таком случае Украина была бы в шоколаде и в дамках, получив все – и притом без войны. Но вместо этого, как мы знаем, в киевском политикуме возобладало мнение, что все это – зрада и капитуляция, а Минские – пустая бумажка. В итоге, как мы знаем, Украина получила ту самую войну, на которую и напрашивалась.

Сейчас происходит та же самая фигня. Здравый смысл и собственное мнение подсказывает киевским политикам (думаете, там Одарченко один такой, с таким мнением?), что пора договориться – пока не поздно.

Но вслух об этом сказать нельзя. На публику идут другие речи – про «все как один умрем в борьбе за это». На выходе – ни перспектив какой-либо победы, ни вменяемого компромисса на горизонте. Вот так и живут.